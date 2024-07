Edyta Górniak i Karolina Malinowska wybrały ostatnio ten sam model torebki polskiej marki Milate (zobaczcie: Kamila Szczawińska, Maria Sadowska i Agnieszka Szulim pokochały torebki tej marki!).

I obie zestawiły ją w bardzo ciekawych stylizacjach. Na wizytę w studio programu „Pytanie na śniadanie” Edyta Górniak wybrała szarą spódniczkę Marks&Spencer, niebiesko-szary sweter Just Paul i wzorzysty płaszcz Just Paul. Do tego zestawu gwiazda dodała szare kozaki Celebrity, fioletowy kapelusz i… właśnie torebkę z frędzlami marki Milate. Z kolei Karolina Malinowska dodała swoją torebkę do szarego golfu i płaszcza marki Patrizia Aryton i dopasowanych dżinsów. Podobały nam się również jej bordowe botki ze skórzanymi czubkami, a Wam?!

Naszym zdaniem torebka Milate, która kosztuje 590 złotych świetnie pasowała do obu stylizacji. A wy, jak uważacie? ZAGŁOSUJCIE!

Edyta Górniak po wizycie w programie „Pytanie na śniadanie”

Jesteśmy pod wrażeniem jej płaszcza w kolorowe wzory marki Just Paul

Karolina Malinowska na otwarciu butiku Sabriny Pilewicz

Golf to hit jesieni! Karolina wybrała szary model z kolekcji Patrizia Aryton, cena 349 zł

Torba marki Milate, cena 590 zł

