Gumowe baleriny ożywią każdą casualową stylizację. Dostępne są w różnych fasonach, np. z kokardami oraz kolorach – brokatowych, limonkowych, pastelowych. Buty z gumy są wygodne i funkcjonalne. Klapki gumowe to idealne rozwiązanie na plażę, basen czy zakupy.

Reklama

Gumowe buty nazywane są także meliskami. Nazwa pochodzi od nazwy brytyjskiej firmy, która stworzyła miękkie obuwie – Melissy.

Buty z gumy – funkcjonalne i pachnące obuwie

Zobacz także

Gumowe buty wykonane są ze specjalnego tworzywa mel flex. Jest to połączenie kauczuku i plastiku, dlatego obuwie jest miękkie i wygodne. Ekologiczny materiał, z jakiego zrobione są buty, przepuszcza powietrze, dzięki czemu noga się w nich nie poci. Ponadto jest on bardzo trwały i giętki. Gumowe buty dostępne są w przeróżnych wzorach i kolorach, więc są chętnie wybierane do luźnych, kobiecych i kolorowych stylizacji wiosennych lub letnich. Oryginalne meliski mają też zapach, np. landrynek albo gumy balonowej. Buty są wodoodporne dlatego świetnie sprawdzają się w wilgotne dni, kiedy kropi deszcz. Meliski są bardzo funkcjonalne – nie rozciągają się, nie odkształcają się i nie obcierają stopy oraz łatwe je umyć.

Jak czyścić gumowe buty?

Do czyszczenia butów wystarczy ręcznik lub gąbka nasączona mydłem, płynem do mycia naczyń lub do prania. Po usunięciu zabrudzenia buty płucze się pod bieżącą wodą. Obuwie najlepiej od razu po myciu wytrzeć do sucha ręcznikiem.

Do czego założyć gumowe baleriny?

Gumowe baleriny są najchętniej noszone latem. Obuwie można założyć praktycznie do każdej codziennej stylizacji, np. romantycznej sukienki, jeansowych szortów, rozkloszowanej spódnicy czy kolorowych legginsów. Buty z gumy są bardzo wygodne, dlatego to idealne rozwiązanie na dłuższy spacer z psem, zakupy czy pieszą wycieczkę. Modele obuwia, które podbiły serca pań, mają zdobienia przy noskach, np. w postaci serca, kwiatu lub kokardki. Gumowe meliski dostępne są w przeróżnych kolorach, od stonowanych czerni i szarości, po soczyste kolory, np. pastele, limonkę, odważną czerwień czy intensywną zieleń. Obuwie można też dostać w matowych kolorach lub pokrytych brokatem. Różnorodność modeli i kolorów pozwala dopasować buty z gumy praktycznie do każdej casualowej stylizacji.

Gumowe klapki – na plażę, basen, do sauny

Reklama

Gumowe klapki są trwalsze od tradycyjnych piankowych. Obuwie jest idealnym rozwiązaniem na basen, plażę lub do sauny. Gumowe japonki dostępne są w prostych wzorach i bardziej fantazyjnych – z dodatkiem kwiatów czy dużej kolorowej kokardy. Klapki można też zakładać do chodzenia po domu czy wyjścia z psem, na zakupy czy spacer. Należy pamiętać, że japonki nie pasują do eleganckich i formalnych strojów, jak garnitury, garsonki czy sukienki koktajlowe. Na co dzień sprawdzają się także gumowe sandały, które najczęściej odkrywają piętę i są zapinane na pasek.