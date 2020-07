Modne buty na lato 2020 z wyprzedaży: sandały, klapki, espadryle i trampki tańsze nawet o 50 procent 

Każda z nas marzy o idealnej, spójnej garderobie, w której wszystko będzie do siebie pasować. Niestety bardzo często jest tak, że coś w naszej stylizacji nie gra. Kupujemy wymarzoną sukienkę na wyprzedaży w sieciówce np. H&M, Zarze czy Reserved, otwieramy szafkę na buty i widzimy pustkę. Okazuje się, że nie mamy najważniejszego detalu tworzącego całą stylizacje.

Buty to według wielu najtrudniejsza część garderoby. Pewnie większość z nas zna ten ból, mija witrynę sklepową, łowi wzrokiem piękne klapeczki, wchodzi do sklepu, a tam zamiast pełni szczęścia, wielkie rozczarowanie. Długo zastanawialiśmy się ile tak naprawdę potrzebujemy butów. Minimalistki na całym świecie krzyczą - im mniej, tym lepiej. Ale dziś skupmy się na lecie - na klapkach, espadrylach i trampkach, które szczególnie w tym czasie są ważnym elementem całej stylizacji. Wybraliśmy aż osiem modeli butów, które idealnie wpiszą się w coroczne trendy, będą pasowały do twojej garderoby i co najważniejsze nie zrujnują twojej karty kredytowej.

Klapki z wyprzedaży na lato 2020

Latem na ulicach ma je co druga dziewczyna, pasują do wszystkiego, od zwiewnych sukienek maxi po jeansowe szorty - mowa o BIRKENSTOCKACH. Wiemy, że ten rodzaj obuwia ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedno jest pewne Twoje stopy będą wdzięczne za ten wybór.

Jeśli jednak zachwyt nad powyższym modelem ci się nie udzielił, mamy inną propozycję. Minimalistyczne, czarne klapeczki na płaskiej podeszwie, które każdej nawet najnudniejszej stylizacji dodadzą miejskiego szyku. PS. It girls ze świata mody je kochają.

Espadryle - czyli najbardziej uniwersalne buty na świecie na lato i jesień 2020

Zaraz po klapkach to ulubione obuwie letnie prawie każdej dziewczyny. Mają w sobie wszystko, czego szukamy latem. Są mieszanką stylu boho, minimalizmu oraz mody ulicznej. W zależności czy są na słupku czy płaskie, sprawiają że stylizacja wygląda inaczej.

Wysokie espadryle wysmuklą twoje nogi, sprawią, że zwykła sukienka nabierze paryskiego szyku.

Natomiast te na płaskiej podeszwie zagwarantują wygodę i miejski szyk, na który liczy każda z nas.

Sandały na lato 2020 - bez nich nie przeżyjesz wakacji!

W tym sezonie najmodniejsze są te sportowe. Trendy stawiają na wygodę oraz prostotę, przełamują stereotypy. Sandały turysty łączą ze zwiewnymi sukienkami, całość daje wymarzony efekt, coś czego pragną it girl na całym świecie, modową nonszalancję.

Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej klasycznego, postaw na sandałki na szpilce, które sprawią, że twoje nogi wydłużą się o kilka centymetrów, a cała twoja sylwetka będzie smuklejsza. Wybierz te na niższym obcasie, a będziesz mogła przechodzić w nich cały dzień. Wieczorem zamienisz spodnie na spódniczkę i gotowe - miejsko, modnie i z klasą.

Białe trampki Converse - tę jedną parę będziesz nosić minimum trzy sezony

To chyba must have każdej szafy. Latem najchętniej sięgamy po białe, pasują do sukienek, spódniczek i świetnie łączą się z jeansem. Są nieodłącznym elementem garderoby wielu kobiet, te marki CONVERSE, to klasyka sama w sobie.

Wiemy, że czasem każda z nas lubi zabawić się z modą, wejść w niebezpieczny romans i puścić wodze wyobraźni. Jeśli tak, to kolorowe, we wzory, metaliczne obuwie będzie twoim wybawieniem. Sprawi, że każde nawet najnudniejsze ubranie zamieni się w modny outfit.

PS. Przygotuj się na ciekawskie spojrzenia przechodniów.