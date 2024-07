Za co kochamy lato? Na pewno za beztroskę i długie słoneczne dni, które zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Spacery (chociażby w pojedynkę) to sama przyjemność! Warunek jest jeden – musimy mieć wygodne buty. A jeśli chcemy przy tym wyglądać stylowo? Odetchnijmy z ulgą, bo teraz możemy mieć i jedno, i drugie.

Buty, z którymi nie rozstaniesz się ani na chwilę

Idealne obuwie na lato powinno nie tylko zapewniać komfort podczas noszenia, ale też być zgodne z najnowszymi trendami i uzupełniać letnie outfity w różnym stylu - dokładnie tak, jak te od brazylijskiej marki Ipanema. Soczyście kolorowe i odważne czy subtelne, pastelowe i klasyczne? Pełne kobiecych wzorów czy stonowane i gładkie? Wszystko zależy od naszej wyobraźni!

Obuwie Ipanema z jednej strony inspirowane jest naturą, z drugiej - wielkomiejskim zgiełkiem światowych metropolii. Świetnie sprawdza się zarówno w casualowych, jak i bardziej zobowiązujących stylizacjach. Każda z nas znajdzie w ofercie marki coś dla siebie!

Japonki to absolutny hit lata. Jednobarwne lub z kolorowym paskiem (Anatomic Tan Fem) na pewno nie wyjdą z mody przez wiele sezonów. Te z egzotycznymi motywami i zwierzętami (Selva Fem, Animale Print) ożywią z kolei każdą stylizację i dodadzą jej odrobiny szaleństwa. Ciekawą propozycją są też różnokolorowe japonki Urban Arte Conecta Fem. Uwagę przykuwają w nich akcenty dekoracyjne na paskach utrzymujących stopę. Wszystkie modele będą pasować do klasycznych szortów, lnianych spodni czy długich spódnic.

W najnowszej kolekcji nie zabrakło również sandałów w różnych stylach. Znajdziemy w niej m.in. model sportowy (Nuvea Papete Fem) w różnych kolorach, z szerokimi paskami, które wygodnie utrzymują stopę przez długie godziny. Shape Sandal Fem na pewno sprawdzą się wieczorem. Ażurowy wzór jest niezwykle efektowny i pięknie eksponuje letnią opaleniznę na stopach. Wrażenie robią też sandały Class Lux Fem, które zapewniają biżuteryjny efekt. Wielbicielkom minimalistycznego stylu polecamy z kolei model Trendy Fem ze splecionymi paskami o oryginalnej fakturze.

Potrzebujecie więcej inspiracji? Wsuwane klapki będą równie dobrze prezentować się z jeansami, co ze zwiewną sukienką. Jeśli wolicie bardziej wyraziste modele, postawcie na Botanica Slide Fem z botanicznymi, kolorowymi printami i wygodnymi zapięciami. Wielbicielkom prostych, klasycznych rozwiązań na pewno spodoba się Nuvea Slide Fem z dwoma grubymi paskami, które świetnie trzymają stopę.

Dla nas i dla środowiska

W obuwiu marki Ipanema nie tylko wspaniale wyglądamy, ale i tak się czujemy. Wszystkie modele wyróżnia bowiem doskonała jakość i trwałość. Są w 100% wegańskie (co oznacza, że przy ich produkcji nie wykorzystano żadnych składników pochodzenia zwierzęcego) i nadające się do recyklingu. Powstają we własnych fabrykach marki, co przekłada się nie tylko na jakość i odpowiedzialną produkcję (mniejsze zużycie wody, energii i śladu ekologicznego), ale i pełną szacunku pracę.

Dzięki obuwiu od Ipanema podkreślimy swój styl i charakter. A ty, który model wybierzesz dla siebie?

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ipanema-polska.pl.

