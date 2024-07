Kolorowe spodnie odmienią codzienne stylizacje. Soczyste barwy lub delikatne pastele będą pasowały każdemu. Spodnie różowe najlepiej nosić z brązowymi dodatkami, a cytrynowo-żółte jeansy świetnie wyglądają z pomarańczową bomberką.

Reklama

Eksperymentowanie z kolorami to świetny pomysł na ożywienie outfitu. Neonowe barwy oraz stosowanie w zestawieniach metody colour blocking jest nieco szalonym, ale bardzo radosnym pomysłem na wyróżnienie się z tłumu.

Cytrynowe rurki, chinoski i boot-cut – kolorowe spodnie damskie w cukierkowej stylizacji

Jasnożółte spodnie idealnie wyglądają w towarzystwie wszystkich kolorów. Można eksperymentować i łączyć je z czerwieniami, pomarańczami i różami, tworząc ciepłą kombinację barw. Jedyny odcień z jakim należy uważać, łącząc go z żółtym, to czerń. Nadużywanie jej może powodować zabawny efekt przebrania się za pszczołę. Lepiej postawić na brązy, granaty, szarości i ciemne zielenie. Żółte spodnie to idealny kompan jeansowej koszuli. Doskonale wygląda zarzucona na ramiona. Pod nią warto założyć koszulkę z zabawnym nadrukiem, np. soczyście czerwoną truskawką.

Kolorowe jeansy – spodnie na każda okazję

Jeansy w kolorze niebieskim, fioletowym, zielonym czy siwym znakomicie pasują do białych t-shirtów z nadrukami. Czerwone rurki warto połączyć z topem w marynarskie pasy i białymi trampkami. Pomarańczowy dół najlepiej zestawić z oversizeową groszkową zieloną bluzą z kapturem i niebieskimi oxfordkami.

Zobacz także

Klasyczne i eleganckie stylizacje z kolorowymi spodniami

Spodnie łososiowe, pudroworóżowe lub w odcieniu nude to idealny punkt wyjścia dla kompozycji ubioru przeznaczonej na specjalne okazje i oficjalne spotkania. Te delikatne i ciepłe odcienie doskonale współgrają z żakietami w kolorze khaki, grafitowej czerni i szmaragdowej zieleni. Idealnie będą komponowały się również z klasyczną białą koszulą i czarnym krawatem lub zawiązaną pod szyją apaszką w grochy. Spodnie turkusowe można zestawić z chłodnymi szarościami i miękkimi beżami. Idealna do tego będzie bluzka nietoperz i torebka z długimi uszami w odcieniu stalowym.

Reklama

Kolorowe spodnie w kwiaty, paski i grochy

Pstrokate doły najlepiej równoważyć jednolitą górą i dodatkami, dlatego spodnie z nadrukiem w róże cudownie będą współgrały ze zwiewną przezroczystą bluzką odcinaną pod biustem i płócienna torebką. Spodnie w paski to idealny akcent w punkowej stylizacji. Najlepiej w tym zestawie będą funkcjonowały ramoneska i martensy przed kostkę. Spodnie w kolorowe kropki lub groszki to słodki i bardzo dziewczęcy akcent, który skomponuje się znakomicie z obcisłym topem bez rękawów, lekkimi espadrylami i słomkowym kapeluszem.