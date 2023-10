Radosław Majdan, jak na szarmanckiego mężczyznę przystało, odebrał żonę po tym, jak skończyła dyżur w pracy. Paparazzi tylko czekali, by uchwycić moment wyjścia Małgorzaty Rozenek z gmachu TVN. Udało im się sfotografować nie tylko stylizację celebrytki, ale i jej wymianę czułości z mężem. Zobaczcie najnowsze zdjęcia pary.

Małgorzata Rozenek opuszcza budynek TVN w klapkach i z torebką Diora

Małgorzata Rozenek dobrze wie, że po pracy może natknąć się na fotoreporterów. Gdy w niedzielne popołudnie opuściła studio, już na nią czekali, podobnie jak fani proszący gwiazdę o autografy. Prowadząca "Dzień dobry TVN" cierpliwie podpisywała się na karteczkach i pozowała do zdjęć. Posyłała też promienne uśmiechy fotoreporterom, których szybko zauważyła. Tego dnia czekał na nią ktoś jeszcze - Radosław Majdan przyjechał po żonę, by zabrać ją na niedzielny spacer z dziećmi.

Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w interesującej stylizacji a'la lata 70. Biało-niebieski sweterek z podobizną pieska jej ukochanej rasy - buldożka, zestawiła z dżinsami typu dzwony z rozcięciami do połowy łydek. Wygląda na to, że gospodyni "Dzień Dobry TVN" doskonale czuje trendy, bowiem niebieski dżins, podobnie jak wracające do łask dzwony, zapowiadają się na modowe przeboje sezonu.

Na uwagę zasługiwały także dodatki, jakimi 45-latka uzupełniła stylizację. Nieduża skórzana torebeczka od Christiana Diora ze złotymi elementami i paskiem nabijanym ćwiekami to wydatek, bagatela, rzędu 20 tys. złotych! Ten kosztowny gadżet celebrytka zestawiła nietypowo z charakterystycznymi dziurkowanymi gumowymi klapkami Crocks.

Radosław Majdan, siedząc w samochodzie, oczekiwał na przyjście ukochanej, którą zatrzymali fani. W tym czasie były piłkarz serdecznie uścisnął dłoń Krzysztofa Skórzyńskiego, ekranowego partnera żony, witając się z nim.

Gdy Małgorzata Rozenek wreszcie nadeszła, nie od razu wsiadła do auta. Najpierw podeszła do samochodu od strony siedzenia kierowcy, by ucałować Radosława Majdana na powitanie.

Po pierwszej wymianie czułości gwiazda wskoczyła do auta. Jak się okazało, wspólna przejażdżka była dopiero początkiem miłego popołudnia. Radosław Majdan zaprosił żonę na spacer, a razem z nimi z pięknej pogody korzystali też mały Henio, wieziony w wózku-spacerówce oraz najstarszy syn Małgorzaty Rozenek, Stanisław. Tego dnia nie było z nimi trzeciego z chłopców, 13-letniego Tadeusza. Ostatnio gdy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dali się sfotografować paparazzi na spacerze, mieli na sobie stylizacje z "zupełnie innych światów", a teraz dopasowali się idealnie. Jak wam się podoba nowa stylizacja Małgorzaty Rozenek? Jak sądzicie, może być modową inspiracją na wiosenne dni?

