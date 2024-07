Wybór bluzki na lato spędza sen z powiek wielu kobietom, które z jednej strony chcą wyglądać elegancko, a z drugiej strony zapewnić sobie komfort i wygodę w upalne dni. Strzałem w dziesiątkę może być model oversize – jest przewiewny, najczęściej uszyty z lekkich, lejących się materiałów.

Bluzki na lato powinny spełniać kilka warunków:

być uszyte z lekkich, niepotliwych materiałów (najlepiej naturalnych),

nie opinać zbytnio ciała,

być w jaśniejszych kolorach (polecane są białe, beżowe, różowe, zielone, błękitne, miętowe).

Oversizowe bluzki na lato

Najbardziej komfortowym, ale również modnym fasonem jest obszerna bluzka, najczęściej z dekoltem w łódkę, a nawet z odkrytym jednym ramieniem. Nie zapominaj również o fasonach z odkrytymi plecami, które przeważnie zabezpieczone są na poziomie ramion paseczkiem lub łańcuszkiem. Ten model nie przylega do ciała, jest dłuższy (sięga do bioder lub nawet niżej) i można go różnorodnie ułożyć:

może swobodnie zwisać,

może zostać włożony w spodnie,

może być wsunięty do środka na jednym biodrze lub z przodu,

można na dole zawiązać go na luźny supeł.

Oversizowe bluzki nie mają rękawów, a najlepiej prezentują się w jednolitych kolorach. Pasują zarówno dla osób szczupłych jak i puszystych.

Zobacz także

Czy krótka bluzka na lato jest odpowiednim fasonem?

Hitem w modzie, który powrócił do nas po prawie dwóch dekadach nieobecności, jest krótki top. Co ciekawe, aktualnie „na topie” jest top obszerny, nie przylegający do ciała, który ma fason przypominający „za mały top”. W latach 90. krótkie bluzki, odsłaniające brzuch razem z pępkiem, były obcisłe i podkreślały biust dekoltem. Dziś są to bluzki z rękawkami lub na szerokich ramionkach. Najczęściej ozdabiane są na poziomie klatki piersiowej ciekawymi printami czy napisami.

Bluzki na lato na ramiączkach

Jednym z najbardziej popularnych ubrań na upalne dni jest zwykły top. Odkrywa ciało, przylega do niego i świetnie komponuje się ze zwiewną, rozkloszowaną spódniczką. Najczęściej uszyta z bawełnianego materiału łączona jest w lecie z lekkim tiulem. Bluzkę na ramiączkach (czyli klasyczny top) można zastąpić body. Idealnie przylega do ciała i ma kuszący dekolt na plecach.

Do środka czy na zewnątrz, czyli jak nosić letnie bluzki?

Zasada jest prosta: osoby nakładające luźne bluzki i chcące podkreślić talię, powinny włożyć je do środka spódnicy lub spodni. Jeżeli jednak uważasz, że wygodniej będzie zostawić je, aby same układały się na ciele – nie ma żadnych „modowych” przeciwwskazań. Pamiętaj jednak – luźna, dłuższa bluzka dobrze komponuje się z rurkami, ale już z rozkloszowaną spódnicą nie do końca.