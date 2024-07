Spódnica rozkloszowana to jeden z ulubionych fasonów ubrań kobiet, które chcą zamaskować niedoskonałości dolnej partii ciała, a przy tym podkreślić talię. Jest jednym z kanonów klasyki mody. Można ją nosić zarówno do wysokich obcasów, jak i płaskich balerinek.

Spódniczka rozkloszowana zaliczana jest do spódnic midi, które kończą się przed kolanem. Jest modelem spódnicy z wysokim stanem, ponieważ sięga aż talii. Uszyta z gęsto przekładanego materiału układa się wokół bioder jak falbana, często ma wzmocnioną tiulem podszewkę, dzięki czemu jest jeszcze bardziej rozkloszowana i szerzej się układa.

Jaki fason rozkloszowanej spódnicy wybrać?

Można powiedzieć, że fason spódnicy rozkloszowanej jest przeważnie taki sam – nie posiada ona kieszeni czy innych wstawek. Uniwersalny krój projektowany jest z różnych materiałów: od lekkiego, lejącego się aksamitu przez bawełnę, jeans, sztruks aż po sztywny filc. Wracając do długości – spódniczka rozkloszowana najlepiej prezentuje się w długości tuż przed kolano,

Komu pasuje kloszowa spódnica?

Spódnica rozkloszowana jest polecana wszystkim kobietom, niezależnie od typu figury. W każdym przypadku albo uwypukli atuty sylwetki, albo zamaskuje niedoskonałości:

typ figury klepsydra – podkreśli idealne kobiece kształty,

typ figury jabłka – odnajdzie w sylwetce wcięcie,

typ figury cegła – poszerzy w biodrach, których brak w tego typu sylwetce,

typ figury gruszka – zamaskuje masywne nogi.

Co ciekawe, spódniczka rozkloszowana została przyjęta również do świata sportu – jest to ulubiony fason tenisistek, gdyż jest wygodny i nie krępuje ruchów.

Z czym nosić rozkloszowaną spódnicę?

Spódnica rozkloszowana to na tyle uniwersalny element stroju, że większość bluzek, swetrów czy żakietów pasuje do niej idealnie:

szerokie bluzki z lejącego się materiału,

bluzki dopasowane do ciała – topy, podkoszulki,

koszule zapinane na guzik,

golfy,

swetry – zarówno klasyczne sięgające do pasa, jak i rozpinane.

Zasada ubierania się jest prosta: góra outfitu zawsze wkładana jest pod spódniczkę. Wtedy stylizacja podkreśli wcięcie w talii. Wyjątkiem są jedynie swetry i oczywiście żakiety! Do takich stylizacji pasują buty z wysokim obcasem. W połączeniu ze spódnicą rozkloszowaną wysmuklą nogi.

Propozycja outfitu:

czarna rozkloszowana spódnica,

top na szerszych ramiączkach w kolorze écru,

złote, błyszczące sandałki oraz złota bransoleta na ręku.

Dopełnieniem stylizacji może być zarzucony na ramiona lekki rozpinany sweterek w miętowym kolorze.