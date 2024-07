Modne bluzki mogą też być wygodne, o czym świadczy chociażby moda na bluzki oversize. Do mody na dobre wróciły także koronkowe bluzki oraz bluzki w kwiatowe wzory.

Koronkowa bluzka – jak ją nosić?

Pod koronkową bluzkę, o ile nie ma ona podszewki, możesz nosić przylegające bluzki na ramiączkach w kolorze, który komponuje się kolorem koronkowej bluzki, albo kontrastuje z nim. Koronkowa bluzka dobrze wygląda w zestawieniu z jeansowymi szortami i jednolitymi rurkami. Możesz też nosić ją do ołówkowej spódnicy. Jeśli założysz koronkową bluzkę, nie zakładaj już innych wzorzystych ubrań. Do koronkowej bluzki pasują małe plecaki noszone zamiast torebki.

Bluzka w kwiaty – jak ją nosić?

Bardzo modne stały się też ostatnio bluzki w kwiatowe wzory. Nie powinno się ich jednak nosić w zestawieniu z innymi wyrazistymi wzorami. Najlepiej więc, jeśli spodnie lub spódnica będą jednolite, z jeansu lub innej gładkiej tkaniny. Duże kwiaty mogą pogrubiać, dlatego osoby noszące większe rozmiary powinny wybierać bluzki w drobne kwiaty.

Bluzka oversize – jak ją nosić?

Bluzka oversive pozwala w modny sposób zatuszować mankamenty sylwetki. Taka bluzka wygląda, jakby była rozciągnięta lub o trzy rozmiary za duża. Możesz nosić ją tak, żeby spod niej wystawało ramiączko topu. Należy zakładać do niej obcisły dół, najlepiej legginsy albo rurki ewentualnie szorty. Jeśli duża bluzka ma sportowy fason, noś do niej sportowe buty albo trampki. Jeśli bluzka jest elegancka, możesz założyć do niej czółenka na płaskim obcasie. Do takiej bluzki noś też dużą torbę lub plecak.