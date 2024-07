Krótki top jest hitem tego sezonu i można go zakładać na różne okazje. Luźną bluzkę możesz łączyć na wiele sposobów.

Krótki top na imprezę, na koncert i zwykły dzień

Krótki top możesz założyć na imprezę, na koncert, czy na co dzień. Jeśli chcesz czuć się komfortowo i elegancko nie eksponuj brzucha. Wystarczy, że pod szerszą, luźną bluzką założysz T-shirt o normalnej długości. Do krótkiego topu możesz założyć ołówkową spódnicę bądź czarne spodnie i założyć czerwone bądź różowe szpilki i torebkę w takim samym kolorze. Krótki top idealnie nadaje się też na festiwale i koncerty, dlatego luźną bluzkę połącz z ogrodniczkami i zwykłymi tenisówkami. W tym ubraniu będziesz czuć się wygodnie i oryginalnie.

Oprócz tego szersza bluzka nadaje się także na co dzień. Możesz założyć ją do krótkiej, rozkloszowanej spódnicy. Kobiety niskie powinny założyć buty na wysokim obcasie, albo wysokie trampki.

Krótki top idealny do każdej figury

Krótki top można zakładać do każdego typu figury. Nie musisz być nastolatką, by go nosić. Wystarczy trochę odwagi i kreatywności, by stworzyć doskonały strój i zakryć niedoskonałości.

1. Figura klepsydry – kobiety z figurą klepsydry do krótkich, luźnych bluzek, kończących się na wysokości talii powinny zakładać dopasowane spodnie bądź spódnice ołówkowe, które idealnie podkreślą kształty. Ubiór wyróżni się jeśli dobierzesz do niego buty na wysokim obcasie.

2. Figura gruszki – panie o szerszych biodrach mogą zakryć niedoskonałości rozkloszowaną krótką spódnicą połączoną luźnym topem z dekoltem w kształcie łódki. Strój warto wyeksponować szpilkami.

3. Figura jabłka – przy tej figurze warto postawić na proste, zwykłe topy, bez jakichkolwiek zdobień i z dekoltem w kształcie trójkąta. Tak skomponowana kreacja zakryje niedoskonałości, jakimi są np. szerokie ramiona. Do bluzki można założyć jeansy i trampki.