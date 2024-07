Biała koszula nie jest elementem stroju, przeznaczonym tylko do biura czy na rozpoczęcie roku szkolnego. Klasyczna biała koszula jest równie popularna jak „mała czarna”.

Bawełniana koszulowa biała bluzka świetnie sprawdza się zarówno w stylizacjach eleganckich, jak i casualowych czy sportowych. Można ją łączyć niemal ze wszystkim.

Jak wybrać białą koszulę?

Biała koszula powinna być wykonana z wysokiej jakości bawełny. Będzie wówczas dobrze układać się na ciele i pozwoli oddychać skórze. Koszula powinna być też dobrze skrojona. Należy dobrać fason do figury, na przykład niskie kobiety dobrze będą wyglądać w koszuli ze stójką. Szczupłe i wysokie panie mogą wybrać model z wysokim kołnierzykiem. Warto kupić najbardziej klasyczną wersję białej koszuli bez ozdób, takich jak ćwieki, kamyki i wstawki z innych materiałów. Koszula powinna być prosta.

Wersja oficjalna białej koszuli

Biała koszula jest podstawowym elementem dress code'u obowiązującego w biurze. Najczęściej do pracy wybiera się dopasowany model i zestawia się go z czarnymi spodniami lub spódnicą do kolan. Ciekawszy efekt można osiągnąć, łącząc klasyczną białą koszulę ze skórzanymi spodniami albo rozkloszowaną spódnicą. Wówczas koszulę można schować za paskiem spódnicy. W sklepach dostępne są również koszule oversize, które można nosić jak tuniki. Zakłada się je do spodni typu rurki i ołówkowych spódnic. Można ją lekko wypuścić spod warstwy dolnej części stroju albo wpuścić do środka spodni tylko jej przednią cześć. Do tego zestawu warto wybrać szpilki na niezbyt wysokim obcasie.

Biała koszula na co dzień

Formalny charakter białej koszuli w codziennych stylizacjach przełamią casualowe elementy stroju. Bawełniana koszula dobrze wygląda w zestawieniu z niebieskimi, podartymi dżinsami o fasonie boyfriend. Można do niej założyć dresową marynarkę lub kurtkę z dżinsu, by stylizacja była mniej oficjalna. Latem białą koszulę można zestawiać z zamszowymi spodenkami.

Biała koszula na randkę

Na randkę warto wybrać dopasowany model białej koszuli. Można zdecydować się na klasycznie zapinaną na guziki lub koszulę z żabotem. Na kolację można zestawić ją z koronkową spódnicą. W przypadku randki warto postawić ciekawy kolor i fason dolnej części stylizacji: na przykład można wybrać spódnicę z frędzlami w karmelowym odcieniu. Seksownego image’u dopełnią wysokie szpilki.

Biała koszula na imprezę

Białą koszulę z powodzeniem można wystylizować tak, że sprawdzi się również w klubie. Na imprezę powinno się wybierać mniej formalną białą koszulę oversize, która jest długa i luźna. Aby nie zaburzyć proporcji sylwetki i podkreślić talię, można założyć pasek. Koszula oversize dobrze komponuje się z legginsami ze skóry albo spodniami o zwężanej nogawce. Aby podkreślić imprezowy charakter stylizacji, warto wybrać kolorowe dodatki. Torebka i buty w intensywnym kolorze, na przykład czerwonym, ożywią ten stonowany zestaw.

Biała koszula na sportowo

Biała koszula jest na tyle uniwersalnym elementem stroju, że można ją zestawić również ze spodniami dresowymi. Do takiego stroju można założyć trampki, ale obecnie modne jest łączenie sportowych spodni z butami na obcasie. Sportowy charakter stylizacji podkreśli skórzana ramoneska.