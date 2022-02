Czy ubrania mogą wpływać na nasz nastrój? Oczywiście! Kolory, faktury czy fasony oddziałują na wszystkie zmysły i tym samym pobudzają produkcję dopaminy w mózgu. Dopamine dressing to trend, który niektórzy uważają za jedną z największych rewolucji w świecie mody od lat! Jak go wdrożyć do swojej szafy?

Nie od dziś wiadomo, że to co mamy na sobie wpływa mocno na naszą pewność siebie i nastawienie. Mogliśmy się o tym przekonać np. podczas pracy zdalnej i kolejnych lockdownów – piżama czy wyblakły, rozciągnięty dres okazywały się mocno demotywujące. Założeń dopamine dressing jest sporo, twórczyni tej koncepcji, Carolyn Mair, w książce „The Psychology of Fashion” zachęcają m.in. do tego, aby wybierać kolory i kroje, które kojarzą się z radością, ciepłem i swobodą. W skrócie warto stawiać na ubrania, które dobrze wpływają na samopoczucie i pozytywnie oddziałują na nasze zmysły. Świetnie się w takich roli sprawdzają intensywne barwy i lekko przeskalowane, oversizowe formy. Gdzie takich szukać? Wybraliśmy kilkanaście genialnych ubrań i dodatków, które na pewno podniosą poziom energii!

Zobacz także: Klaudia Halejcio w modnych botkach na wiosnę 2022. Za 99 zł kupisz bardzo podobne



Spis treści:

1. Koszule i swetry w intensywnym kolorze

2. Sukienki w stylu dopamine dressing

3. Dodatki w kolorach dodających energii

Kolorowa koszula czy sweter to jeden z najprostszych sposobów na dodanie stylizacji charakteru i energii. Co ważne, (zazwyczaj!) nadal wpisują się w biurowy dress code, więc nie trzeba z nich rezygnować nawet w przypadku nieco bardziej formalnego miejsca pracy. Intensywne, wyraziste barwy uwielbia też Małgorzata Rozenek-Majdan – jej różowa koszula podbiła serca internautów. Niemal identyczny model znaleźliśmy w sklepie Sinsay za 39,99 zł!

instagram.com/m_rozenek/ mat. prasowe

Fioletowa, czerwona, zielona czy fuksjowa sukienka to świetny wybór nie tylko na imprezę czy na wakacje – te barwy w tym i kolejnych sezonach nosimy na co dzień, kiedy tylko mamy na to ochotę i czujemy, że potrzebujemy zastrzyku energii. Mocny kolor wyróżni nas z tłumu, a dodatkowo może także dodać pewności siebie.

mat. prasowe

Dopamine dressing nie musi oznaczać mocnych, intensywnych barw od stóp do głów. Choć ten trend najmocniej się właśnie z tym kojarzy, to tak naprawdę chodzi o dopasowanie stylizacji do siebie - swojego charakteru, potrzeb czy osobowości. Jaskrawe kolory na dodatkach także potrafią wpłynąć pozytywnie na samopoczucie. Różowe szpilki, fioletowa torebka czy zielone klapki to świetny pomysł na urozmaicenie stonowanych zestawów.

mat. prasowe