Zimowe stylizacje też mogą być modne i zgrabne. Dobierz ubrania dopasowane do swojej figury i wybieraj te, które dadzą więcej ciepła – modne, krótkie sweterki z kołnierzykiem, flanelowe koszule, ciepłe, ołówkowe spódnice czy buty z wysoką cholewką, a pod nimi ciepłe, wełniane skarpety.

Reklama

Zimowa stylizacja powinna opierać się na głównej zasadzie – aby było ciepło. Połączenie mody i zapewnienie sobie ciepła przez cały dzień w pracy jest możliwe. Wystarczy, że w szafie znajdzie się:

ciemna, ołówkowa spódnica,

eleganckie, czarne spodnie uprasowane na kant,

dopasowana koszula na guziki,

dopasowana marynarka z dłuższym stanem, sięgająca bioder,

krótki sweterek z modnym kołnierzykiem,

wełniana sukienka z długim rękawem o długości przed kolana,

kozaki na wysokim obcasie,

oficerki na płaskim obcasie,

wełniane skarpety,

kapelusz z szerokim, pofalowanym rondlem,

płaszcz skrojony klasycznie w literę A.

Zimowe stylizacje: 3 modne propozycje

Jak połączyć wymienione powyżej ubrania, aby skomponowały się w modne, zimowe stylizacje? Oto kilka propozycji:

Zobacz także

1. Elegancko i ostrożnie

Aby zachować profesjonalny wizerunek w pracy, warto sięgnąć po klasyczne rozwiązania. Biała, koszulowa bluzka na guziki w połączeniu z czarnymi spodniami, a na końcu dopełniona wełnianą, ale dopasowaną marynarką w odcieniach szarości stworzy idealną stylizację na chłodne dni. Do tak stonowanego outfitu możesz dodać jeden akcent dla przełamania klasyki w ubiorze – czerwone oprawki w okularach lub czerwoną biżuterię w postaci naszyjnika lub bransolety. Zamiast spodni w kant możesz wybrać czarną, ołówkową spódnicę.

2. Kobieco, lecz nie nachalnie

Nic nie podkreśli kobiecej figury jak rozkloszowana sukienka. Dobierając jednak strój do pracy w grudniu powinnaś zrezygnować z lekkich, zwiewnych materiałów. Najbardziej trafnym wyborem może okazać wełna lub bawełna. Wcięcie w talii podkreśli figurę, a dobrane do sukienki kozaki na obcasach wysmuklą sylwetkę. Należy pamiętać, że jest to stylizacja do pracy – nie powinna mieć głębokich dekoltów, być krótsza niż tuż przed kolano, a obcasy nie powinny przekraczać 8-10 centymetrów wysokości. Aby zabezpieczyć się przed zimnem możesz dodatkowo na ramiona zarzucić szeroki szal lub chustę.

3. Spotkanie biznesowe na obcasach

Na spotkaniu biznesowym warto dobrze prezentować się zarówno wewnątrz budynku, ale również na zewnątrz. Do eleganckiego sweterka z ozdobnym kołnierzykiem dodaj czarne spodnie w kant lub ołówkową spódnicę. Dla tradycjonalistów polecana jest również biała koszula zapięta pod szyję i marynarka zamiast sweterka. Najlepszym wyborem tutaj mogą się okazać półbuty lub botki. Na wierzch warto sięgnąć po klasyczny płaszcz, skrojony w literę A, łącząc go z kapeluszem z falującym, opadającym rondlem.

Reklama

Aby nie zmarznąć, warto ubierać się warstwowo. Na przykład na bawełniane golfy w modnych pastelowych kolorach (beżu, brązu, écru) można założyć modną, długą kamizelkę.