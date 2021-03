Anna Lewandowska niezmiennie zachwyca swoimi stylizacjami, które są inspiracją dla jej fanek do tworzenia podobnych zestawów. Trenerka od czasu do czasu zaskakuje niecodziennym lookiem, ale na co dzień stawia przede wszystkim na minimalizm i klasyczne rozwiązania.

Często na instagramowym koncie gwiazdy można zobaczyć jej stylizacje z białą koszulą w roli głównej, a jak wiadomo to absolutny must have w szafie każdej kobiety, szczególnie jeśli ceni sobie klasykę. W ostatnim czasie nastała też moda na garderoby kapsułowe, które dzięki minimalnej ilości ubrań dają ogromną ilość stylizacji. Jeśli staracie się stworzyć taką szafę - obowiązkowo musi się znaleźć w niej klasyczna biała koszula! Teraz idealny model na wiosnę i lato w stylu Anny Lewandowskiej kupicie w H&M!

Anna Lewandowska w białej koszuli prezentuje look idealny na wiosnę

Biała koszula to podstawia wielu stylizacji. Idealnie prezentuje się zarówno do jeansów i sneakersów, jak i szpilek czy kolorowych sandałków. O ile zimą hitem są koszule z satynowym połyskiem, o tyle wiosną i latem do łask wracają naturalne materiały. W nowej ofercie H&M kupimy lnianą koszulę w rewelacyjnej cenie 79 zł. Ten model znika z pólek w ekspresowym tempie! Nic w tym dziwnego, w końcu białe koszule kochają gwiazdy, a wśród nich Anna Lewandowska. Zobaczcie, jak gwiazda nosi klasyczna białą koszulę!

Zobacz także: Anna Lewandowska zachwyca stylizacją z torbą za 25 tys. Ale to cena wózka Laury może szokować!

Anna Lewandowska uwielbia nosić klasyczne białe koszule. Idealnie wyglądają do jeansów czy szortów.

Instagram

Teraz lnianą koszulę w 100% wykonaną z naturalnej tkaniny kupimy w H&M! Ten model to nowość w wiosennej kolekcji i kosztuje jedynie 79 zł.