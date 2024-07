Koszula w kratę jest idealnym dopełnieniem casualowych swobodnych stylizacji oraz bardzo ciekawym dodatkiem do ołówkowej spódnicy czy jeansowej kurtki. Koszula w kratę to również nieodłączny element stylizacji w duchu grunge czy punk.

Flanela to gruba bawełna, która kojarzy się z wygodą i niezobowiązującym wyglądem. Wśród koszul w kratę jest wiele modeli – krótkie, dopasowane, oversize, z kapturem. W każdej wersji krata doskonale komponuje się z obcisłymi spodniami i parką.

Damska flanelowa koszula w kratę połączona ze spodniami i legginsami

Flanelowa koszula w kratę, wygodne rurki i sportowe buty to strój idealny do szkoły, na spacer czy wycieczkę. Rękawy koszuli można podwinąć do połowy i rozpiąć górne guziki, można również nosić ją jedynie narzuconą na dopasowany t-shirt. Koszula w kratę najlepiej wygląda, gdy nie jest wpuszczona w spodnie. Jeżeli koszula jest mocno dopasowana do ciała, oryginalnie będzie prezentowała się, gdy zostanie włożona w spodnie z szerokim paskiem ozdobionym masywną klamrą. Do koszuli flanelowej pasują zarówno obcisłe jeansy (np. ogrodniczki), szerokie sztruksy, jak i skórzane spodnie. Zakładając koszulę do spodni z wysokim stanem, można ją skrócić, zawiązując ją na wysokości pępka. Z legginsami najlepiej będą prezentowały się koszule flanelowe oversize (można wykorzystać też flanelową koszulę męską w dużym rozmiarze) oraz koszule z krótkim rękawem (szczególnie, gdy zostaną połączone z jeansową kamizelką).

Flanelowa koszula w kratę – grunge look i punkowe stylizacje

Wykorzystanie flanelowej koszuli w grunge’owej lub punkowej stylizacji to połączenie jej z trampkami, glanami lub martensami, czapką beanie, t-shirtem i jasnymi jeansami z przetarciami bądź skórzanymi spodniami. Ciekawym dodatkiem będzie też jeansowa kurtka lub skórzana ramoneska, ewentualnie długi, rozpinany, gruby sweter. Flanelowa koszula jest idealna w stylizacjach „na cebulkę”. Można pod nią założyć bluzę z długim rękawem, a rękawy koszuli podwinąć do połowy przedramion. Grunge’owe i punkowe dodatki, które dobrze wyglądają z flanelą, to duże torby i plecaki, kolorowe naszywki oraz ćwieki, którymi można ozdobić kołnierzyk koszuli.

Koszula w kratę świetnie sprawdzi się także jako wiosenne i letnie okrycie wierzchnie. Można ją np. przewiązać wokół bioder. Ciekawie wtedy prezentuje się z długą, obcisłą sukienką w kolorze khaki i krótkimi kozakami. Niezapiętą koszulę flanelową można też zawiązać pod biustem, szczególnie wtedy, gdy jest dodatkiem do jeansowej sukienki lub kombinezonu.