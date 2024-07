Akop Szostak jest niemalże codziennie w kontakcie ze swoimi odbiorcami. Po ostatnich zawirowaniach w jego życiu można śmiało powiedzieć, że w swoich fanach znalazł pewnego rodzaju ukojenie. Teraz gdy wszystko wraca na dobre tory, a Akop próbuje odbudować na nowo relację z Sylwią, w sieci pojawiło się nietypowe wyznanie trenera personalnego. Zobaczcie!

Fani Akopa i Sylwii Szostaków mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ niedawno do sieci trafiła informacja, że małżeństwo stara się odbudować swój związek. Co ciekawe, para zdecydowała się na wspólny wyjazd do Paryża, mając nadzieję na szybkie pojednanie. Po ich powrocie Akop odniósł się do licznych pytań na temat Sylwii:

(...)Szczerze bardzo żałuję, że musiałem napisać o tym, że będziemy próbować. Gdyby ktoś zrobił nam zdjęcie z ukrycia (bo takie robili), to byłoby powiedziane, że kłamiemy. To smutne, że nawet nie można spróbować w spokoju naprawić tego, co się stało. Dla mnie dziś najważniejsze jest przekonanie, że może się udać. Ludziom nie da się dogodzić: najważniejsze jest, aby zadbać o swoje szczęście. Próbujemy, nie będziemy wracać do sposobu pokazywania naszej relacji, który był. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, a co będzie, czas pokaże. Życzę Wam, abyście zawsze podejmowali dobre decyzje i byli szczęśliwi! No i bardzo dziękuję za naprawdę tysiące pozytywnych wiadomości, za wsparcie i trzymanie kciuków!

- mówił wówczas Akop.