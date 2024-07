Koszule jeansowe to ponownie „must have” w szafie każdej kobiety. Nie dość, że są bardzo wygodne, to jeszcze odnajdują się w większości stylizacji. Polecane są nie tylko miłośniczkom stylu kowbojskiego.

Jeans to materiał bawełniany, który najczęściej występuje w kolorze niebieskim. Poza nieśmiertelnymi jeansowymi spodniami, w ostatnich sezonach hitem stały się również koszule jeansowe. Pasują niemalże do każdej stylizacji. Można połączyć je z legginsami lub spódnicą, a nawet... z jeansowymi spodniami. Przy tym połączeniu należy jednak uważać, by strój nie wyglądał jak mundurek.

Koszule jeansowe: uniwersalne dopasowanie

Dużym plusem koszul jeansowych jest ich uniwersalność. Do bardziej eleganckich stylizacji poleca się dopasowane do ciała koszule jeansowe w kolorze ciemnego jeansu, a do stylizacji codziennych oversizowe modele w jasnej tonacji kolorystycznej (np. błękitu).

Elegancką koszulę dopasowaną do ciała można połączyć:

z krótkim sweterkiem w serek,

ze swetrem typu kardigan,

ze spódnicą rozkloszowaną lub ołówkową,

ze spodniami jeansowymi typu rurki (dobrze, gdy oba jeansowe elementy będą w różnych odcieniach kolorystycznych).

Oversizową koszulę można połączyć:

z topem (koszula jeansowa potraktowana jest jako zamiennik rozpinanego swetra ),

), z legginsami i szerokim paskiem,

również ze spodniami jeansowymi typu rurki.

Koszule jeansowe: w jakiej stylizacji odnajdują się najlepiej?

Koszula jeansowa wywodzi się ze stylizacji kowbojskich, gdzie łączona jest z jeansowymi lub zamszowymi spodniami i kowbojskim kapeluszem. Dziś jednak pojawia się w wielu innych outfitach i cieszy się popularnością nawet w stylach takich, jak glamour, street fashion czy sportowo-eleganckim. Do koszuli jeansowej pasują dodatki boho, wykonane z drewna czy innych naturalnych surowców. Jeżeli chodzi o obuwie poleca się oczywiście kowbojki, ale również sandały w kolorze brązowym (np. rzymianki) czy półbuty również w brązowej tonacji.

Koszulę jeansową może nosić każdy bez względu na wiek, jednak poleca się, aby dojrzałe kobiety wybierały częściej fason elegancki niż oversizowy.