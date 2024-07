"Niania w wielkim mieście": Co wydarzy się w drugim odcinku serialu? Anna Dereszowska pojawi się w nim jako bardzo wymagająca klientka agencji niań! Co jeszcze?

Drugi odcinek Niani w wielkim mieście - zwiastun

Dana dostaje pierwsze zlecenie. Błyskawicznie wkracza do akcji! Pomocne będą dodatkowe umiejętności. Dobrze, że Dana jest kierowcą rajdowym pierwszego i drugiego stopnia! Czy sprosta bardzo wysokim wymaganiom kluczowej klientki agencji "Nianie za zawołanie"? Niespodziewanie pojawi się były chłopak Dany. Czy Mariusz wciąż walczy o dziewczynę?



Danę odwiedza jej najbliższa przyjaciółka, Ewa (Aleksandra Grzelak). Jest zdziwiona, że rzeczy Mariusza (Mateusz Rzeźniczak) – byłego chłopaka Dany - nadal zalegają w jej mieszkaniu. Ewa podwozi przyjaciółkę do agencji niań. To ma być pierwszy dzień lepszej części jej życia! Dzień, który zapowiadał się tak wspaniale, przynosi na wstępie kilka przykrych niespodzianek. Monika (Kamilla Baar – Kochańska) – nowa pracodawczyni Dany – zleca dziewczynie kilka kursów i poprawienie CV. W agencji Dana spotyka Lilkę (Dagmara Bąk), która informuje ją, że właśnie została zwolniona i winą za to ją obarcza Danę.

W końcu Dana dostaje swoje pierwsze zadanie jako niania: ma być „szoferem” dziecka bardzo bogatego małżeństwa. Joanna Popławska (Anna Dereszowska) wręcza Danie plan zajęć swojego syna, kluczyki i dokumenty od auta. Pierwszym zadaniem Dany jest odebranie Iwa (Igor Borecki) ze szkoły. Kolejny punkt to trening hokeja. Następne Iwo ma w planie zajęcia z języka chińskiego. W drodze Dana musi się zatrzymać i wtedy niespodziewanie zjawia się Mariusz. Skąd on wiedział, gdzie ona będzie tego dnia? Odprowadzając Iwa do domu, Dana zwraca uwagę jego matce, że może nadmiernie obciąża syna zajęciami dodatkowymi. Czy straci posadę niani?

Drugi odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek 14 marca, o godzinie 21:35 w Polsacie.

Anna Dereszowska w Niani w wielkim mieście.