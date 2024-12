W ostatnim czasie o Agnieszce Kaczorowskiej i Macieju Peli jest naprawdę głośno. Małżonkowie, którzy przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par, niespodziewanie postanowili się rozstać. Oboje udali się do telewizji, gdzie opowiedzieli o rozpadzie swojego małżeństwa- Kaczorowska zrobiła to na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, natomiast Pela otworzył się w "Dzień dobry TVN". Medialna przepychanka zdaje się nie mieć końca i oboje wciąż wbijają sobie małe "szpile". Kilka dni temu paparazzi przyłapali aktorkę, jak z bukietem pięknych kwiatów przechadzała się po Warszawie. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Agnieszka Kaczorowska, poznała swojego męża Macieja, gdy przyszedł na rozmowę o pracę do jej szkoły tańca. Pela nie tylko zdobył angaż, ale również serce aktorki, której po kilku miesiącach znajomości postanowił się oświadczyć. Agnieszka Kaczorowska nie wahała się ani chwilę i od razu powiedziała "tak". Ślub Agnieszki i Macieja miał miejsce w 2018 roku- rok później przyszła na świat ich pierwsza córeczka Emilka, a niedługo później urodziła się Gabrysia. Wydawać by się mogło, że małżonkowie mają iście sielankowe życie i w ich związku nie pojawiają się problemy, dlatego informacja o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli wywołała wielkie poruszenie.

Pela ujawnił, w "Dzień dobry TVN", że dwa dni przed rozstaniem Agnieszka pisała do niego, że "tęskni" i że nie wie, co jest powodem zmiany jej decyzji.

Jeszcze dwa dni wcześniej (przed rozstaniem - przyp. red.) pisała, że tęskni, że nie może się doczekać, aż wróci do domu i zatopi w moich ramionach(...) Czuje się, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki i troszkę chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego też nie usłyszałem nigdy. Chciałbym usłyszeć, nie chcę, żeby to wypłynęło do mediów, zostało powiedziane publicznie, ale chciałbym usłyszeć zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek

- oznajmił.