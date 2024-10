Anna Dereszowska z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego podzieliła się trudną historią swojej 16-letniej córki, która dwa lata temu zachorowała na depresję. Opublikowała fragment swojego wystąpienia, w którym mówiła, jak ważne jest zdrowie psychiczne i odpowiednia pomoc:

Ja jako mama, szukając pomocy w systemie zdrowotnym, zderzyłam się ze ścianą. Tej pomocy nie mogliśmy uzyskać - mówiła, nie powstrzymując wzruszenia związanego z trudnym rodzinnym tematem. .

Anna Dereszowska o chorobie córki

Anna Dereszowska, znana z ról w polskich serialach i filmach, postanowiła podzielić się z opinią publiczną historią, która głęboko wpłynęła na jej życie prywatne. Na Instagramie opublikowała fragment swojego wystąpienia na Szczycie Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, który odbył się w Senacie. Opowiedziała o tym, jak trudnym momentem było dla niej usłyszenie diagnozy dotyczącej zdrowia córki, Leny i szukanie pomocy. "Zderzyłam się ze ścianą" – przyznała aktorka, wspominając walkę swojej córki z depresją.

Staję przed państwem jako mama szesnastolatki, która dwa lata temu mierzyła się z depresją. Na szczęście nam się udało. Ja jako mama, szukając pomocy w systemie zdrowotnym, zderzyłam się ze ścianą. Tej pomocy nie mogliśmy uzyskać. Na szczęście w dużym mieście, w Warszawie, udało nam się znaleźć pomoc prywatną. Na czas zdążyliśmy

Anna Dereszowska zwróciła uwagę na to, że zdrowie psychiczne to nie tylko wyzwanie emocjonalne, ale także logistyczne – wiąże się z wieloma wizytami u lekarzy, konsultacjami specjalistycznymi i zwróciła uwagę na to, jak wciąż trudne jest uzyskiwanie takiej pomocy w Polsce.

Ale mówię o tym dlatego, że doświadczyłam braku rozwiązań systemowych. Takich, które pozwoliłyby wszystkim: rodzicom, nauczycielom, lekarzom, psychologom działać wspólnie. Tego nam bardzo potrzeba

Anna Dereszowska dodała także:

Pani marszałek mówiła o tym, że dużo w tej chwili mówimy na ten temat. Pan ambasador mówi, że dużo zrobiliśmy. Szanowni państwo, mówimy dużo, ale wciąż jesteśmy na początku tej drogi. Proszę mi wierzyć. Mówię to z perspektywy tej maluczkiej, na samej końcu. Rodzica, który został postawiony w sytuacji, kiedy potrzebował pomocy tu i teraz, i tej pomocy nie potrafił znaleźć. Bez zdrowych, gotowych na podejmowanie wyzwań, świadomych siebie młodych ludzi nie ma zdrowego społeczeństwa. Nie ma i nie będzie

Swoim wystąpieniem Anna Dereszowska podzieliła się w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Głos zabrała także Roksana Węgiel, która w ostatnim czasie przeżywa trudne chwile związane z diagnozą, jaką jest cukrzyca. Otrzymując ogrom wsparcia od internautów, postanowiła zaapelować do obserwujących, by byli wobec siebie wzajemnie uważni i nie bali się prosić o pomoc, gdy tylko będą tego potrzebować.