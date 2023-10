Anna Lewandowska opublikowała wyjątkowe rodzinne zdjęcie z córkami w identycznych sukienkach i pochwaliła się pięknymi prezentami od Laury i Klary. Dzień Matki to dla trenerki również czas przemyśleń i w kilku słowach podsumowała tę wyjątkową rolę swojego życia. Anna Lewandowska pisze nie tylko o blaskach, ale i cieniach macierzyństwa.

Anna Lewandowska na początku mają świętowała urodziny obu swoich córek, a kilka tygodni później przyszedł czas na jej święto. Trenerka sześć lat temu została mamą i nie ukrywa, że to była bardzo wyczekana rola, a trudnych chwil nie brakowało. Teraz Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem z 6-letnią Klarą i 3-letnią Laurą i podsumowuje czas od kiedy jej córki pojawiły się w jej życiu:

Od 6 lat mam to ogromne szczęście bycia mamą ????‍♀️????‍♂️ To bardzo wyczekana rola, zaszczyt, wyróżnienie a także obowiązek. To chwile radości, uśmiechu, szczęścia, miłości, wzruszenia.

Co ciekawe, Anna Lewandowska napisała też o tych ciemniejszych stronach macierzyństwa i dodaje, że mimo wszystko to najpiękniejsza przygoda jej życia, a córki kocha bezgranicznie:

To także ogromne zmęczenie, nieprzespane noce czy bezsilność ????‍♀️ To codzienny pośpiech, aby zdążyć do przedszkola i szkoły, rozrzucone po podłodze zabawki albo pomalowane kredką meble????‍♀️

Mimo tego kocham bezgranicznie a bycie mamą to dla mnie najpiękniejsza przygoda w życiu ❤️