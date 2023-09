Anna Mucha należy do grona gwiazd, które chronią swoją prywatność, a to oznacza, że jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Tym razem gwiazda serialu "M jak miłość" została przyłapana przez czujnych fotoreporterów podczas spaceru po Warszawie ze swoim pieskiem. Gwiazda tego dnia postawiła na kobiecą sukienkę w panterkę i podczas codziennego wyjścia postanowiła załatwić kilka spraw... Anna Mucha w naturalnym wydaniu na spacerze z psem Anna Mucha nie boi się kontrowersji, często porusza tematy tabu i wielokrotnie zaskakuje swoich fanów. Jakiś czas temu aktorka zaprezentowała się w białym zestawie z beżowym topem, a jedna z internautek zasugerowała, że Anna Mucha przytyła . Gwiazda szybko odpowiedziała i z charakterystycznym poczuciem humoru napisała, że waga czasem się do niej przywiązuje, tak jak ona sama przywiązuje wagę do tego co je. Teraz paparazzi przyłapali Annę Muchę w naturalnym wydaniu i trzeba przyznać, że aktorka w panterkowej zwiewnej sukience wygląda naprawdę kobieco. Codzienny look gwiazda uzupełniła różowymi klapkami i białą torebką Pinko za ok 1 tys. zł. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Anny Muchy! Zobacz także: Anna Mucha pokazała odważną metamorfozę swojej sypialni. "Straszny kicz przyznacie" Zobacz także: Anna Mucha zatrudniła Barbarę Kurdej-Szatan! "Przyjaciółką jest się na dobre i na złe"