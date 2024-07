1 z 11

Tomasz Oświeciński zniknie z "M jak miłość"? Jak informuje gazeta "Fakt" przez to, że aktor przyznał się do niechlubnej przeszłości - był w gangu i prowadził agencję towarzyską - może stracić pracę w "M jak miłość".

Wszystko dlatego, że wyznanie Oświecińskiego nie spodobało się władzom Telewizji Polskiej.

– Zastanawiają się, co z nim zrobić. Wszystko zależy od odzewu ze strony publiczności. Jeśli temat nie ucichnie i komentarze będą negatywne myślą nawet o wygaszeniu jego wątku na jakiś czas – powiedział informator "Faktowi".

Co na to MTL Maxfilm, który produkuje "M jak miłość"? Postanowiliśmy spytać produkcji serialu, czy to prawda, że Tomek może stracić pracę przez głośny wywiad.

Fani serialu nie muszą się obawiać, że wątek Andrzejka i Marzenki, który jest tak lubiany w serialu, zniknie. Nie ma planów, żeby coś zmieniać w związku z rolą Tomasza Oświecińskiego - mówi Party.pl Karolina Baranowska PR serialu.

Tak więc Tomasz Oświeciński zostaje w "M jak miłość". I całe szczęście, bo jego postać dodaje kolorytu i humoru serialowi.

