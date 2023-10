Nie jest tajemnicą, że po wyborach parlamentarnych wielu telewidzów spodziewało się zmian w ramówce i funkcjonowaniu Telewizji Polskiej i choć TVP nie wydało jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu o nowościach, widzowie już teraz zastanawiają się, co czeka znanych prezenterów i prezenterki w najbliższym czasie. Teraz pojawiły się doniesienia o tym, że pozycja Macieja Kurzajewskiego w jednym z programów może być zagrożona. Jest komentarz w sprawie!

Maciej Kurzajewski pożegna się z TVP? Sprawa jest jasna

Powyborczy czas obfituje w radość zwolenników zwycięzców głosowania, ale i w niepewność dotyczącą najbliższej przyszłości naszego kraju, w tym również tak zwanej "czwartej władzy", czyli mediów. Widzowie zachodzą w głowę, jakie zmiany czekają publiczną telewizję - czy zobaczą jeszcze dobrze znane programy? W tej kwestii pojawiły się już pierwsze informacje - z TVP znika popularny program "Reset". A co z pozostałymi formatami i twarzami stacji?

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" medioznawca, profesor Piotr Drzewiecki stwierdził, że ... to właśnie postać Macieja Kurzajewskiego jest najbardziej zagrożona konsekwencjami wynikającymi ze zmiany władzy.

Decydować będą kwestie wizerunkowe. W telewizji informacyjnej łatwo to zdiagnozować, w sporcie niekoniecznie. Niemniej jednak są postacie, których pozostanie będzie wywoływać kontrowersje. Myślę przykładowo o Macieju Kurzajewskim - powiedział dla ''Przeglądu Sportowego'' prof. Piotr Drzewiecki z UKSW.

Ekspert wyjaśnił, że choć kwestie prywatne nie powinny mieć wpływu na wizerunek dziennikarzy w mediach, w przypadku Macieja Kurzajewskiego można mówić o pewnego rodzaju przełomie w image'u prezentera po tym, jak światło dzienne ujrzała jego relacja z koleżanką z "Pytania na śniadanie", Katarzyną Cichopek.

Manifestował konserwatywny styl życia, zgodny z polityką partii, ale kłóciło się to z jego prywatnym postępowaniem, romansem i rozpadem małżeństwa, o którym wiemy z tabloidowych portali. Nie interesuje mnie jego życie prywatne, ale mimo wszystko wpływa to na jego wizerunek. Na ten dysonans, hipokryzję ludzie będą zwracać uwagę - dodaje dla ''Przeglądu Sportowego'' prof. Piotr Drzewiecki.

Co ciekawe, Maciej Kurzajewski jest związany nie tylko z TVP2, gdzie emitowany jest program "Pytanie na śniadanie", ale również w TVP Sport. Zdaniem medioznawcy, w przypadku tematyki sportowej zmiany personalne, do jakich może dojść w Telewizji Polskiej w najbliższym czasie, nie są równie łatwe do przewidzenia.

Decydować będą kwestie wizerunkowe. W telewizji informacyjnej łatwo to zdiagnozować, w sporcie niekoniecznie - podsumowuje ekspert.

Póki co, Maciej Kurzajewski nie odniósł się do spekulacji na temat jego ewentualnego zniknięcia z Telewizji Polskiej. Prezenter miał co prawda przerwę w występowaniu w "Pytaniu na śniadanie", jednak w czwartek, 19 października, ponownie pojawił się na antenie w boku Katarzyny Cichopek. Myślicie, że dziennikarz może obawiać się o telewizyjną posadę?