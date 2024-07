W piątek 28 kwietnia odbył się pogrzeb Witolda Pyrkosza, Pyrkosz zmarł w ostatnią sobotę, miał 90 lat. (Zobacz: Pogrzeb Witolda Pyrkosza. Żegnają go tłumy, w tym: Kożuchowska, Lipowska, Kurdej-Szatan... ZDJĘCIA)

Wieść o tym, że Witold Pyrkosz zmarł, zastała ekipę "M jak miłość" w trakcie kręcenia kolejnych odcinków. Aktorzy, bliskie osoby z planu Pyrkosza wypowiedziały się jak się grało z serialowym Lucjanem Mostowiakiem i jak przeżyli jego odejście. Padły wzruszające słowa pod adresem Witolda Pyrkosza, po którym teraz na planie zostanie tylko puste krzesło...

Ja do tej pory w to nie wierzę, że wejdę do tej mojej kuchni, do tego stołu i do tego krzesła tam gdzie zawsze siedzi Witek i ja w to nie wierzę. Jest mi go bardzo brak i to jest już takie uczucie do końca życia - powiedziała w Kulisach o Witoldzie Pyrkoszu Teresa Lipowska, która przez 17 lat grała prawie każdą scenę z Pyrkoszem, jako jego serialowa żona.

Witek gwiazdor... gwiazda to mało powiedziane. On w "M jak miłość" ma status świętego - powiedział o Pyrkoszu Robert Moskwa.