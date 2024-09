Na masowych zwolnieniach w Telewizji Polskiej skorzystały nie tylko największe stacje jak Polsat czy TVN, ale również TV Republika, która odnotowuje wzrost oglądalności po zamknięciu formatu „Wiadomości” w TVP. Ostatnio do ekipy dołączyła Edyta Lewandowska, która zasiliła redakcję programu informacyjnego „Dzisiaj”. Okazuje się, że zaskoczona tą decyzją jest Danuta Holecka, która jak dotąd była gwiazdą produkcji.

Danuta Holecka czuje się zagrożona po dołączeniu Lewandowskiej?

Do tej pory Danuta Holecka była jedyną kobietą w programie „Dzisiaj” i szybko stała się nową twarzą TV Republika. Niedawno dyrekcja postanowiła, że do głównego wydania formatu informacyjnego dołączy Edyta Lewandowska. Według informatora serwisu Plotek.pl, decyzja zaskoczyła Holecką, która podobno ma sceptyczny stosunek do nowej koleżanki.

Nie jest tajemnicą, że Danusia lubi grać na siebie. A teraz będzie miała dzielić program z inną byłą gwiazdą TVP. W TVP ją tolerowała, bo tam było kilku prowadzących. Tu miała być najważniejsza. Poza tym Lewandowska ma dostać jeszcze jakiś autorski program, więc będzie trochę odciągała uwagę widzów od Holeckiej – mówi źródło portalu.

Danuta Holekca Artur BARBAROWSKI/East News

Ponoć Danuta Holecka czuje się zagrożona i dystansuje się od Lewandowskiego, co czuć już w redakcji TV Republika. Czyżby szykował się poważniejszy konflikt w stacji?

Da się wyczuć, że – delikatnie mówiąc – nie pała wielką sympatią do Edyty Lewandowskiej. Jest do niej bardzo zdystansowana. Jak kogoś bardzo lubi, to o nim mówi, jak ciocia o swoim ulubionym kuzynie. A w tym przypadku… wieje chłodem. Wszyscy się zastanawiają teraz, jak to się dalej potoczy. Na razie Danusia wyczuwa teren i czeka na rozwój sytuacji – dodał informator serwisu Plotek.

Lewandowska niedawno ujawniła, że nowa praca ją stresuje. W programie śniadaniowym TV Republika „#Wstajemy!” przyznała, że mocno się denerwowała przed debiutem.

Edyta Lewandowska Jan Bogacz /TVP/East News

Czułam się jak na prawdziwym debiucie. Błam tak zdenerwowana. Wczoraj naprawdę była zdenerwowana, przysięgam. Nie pamiętam, kiedy tak bardzo. To nawet nie chodzi o dużą przerwę. Ale tak mi bardzo zależało, żeby było tak fajnie, bo wszyscy znajomi mnie oglądali, wszyscy znajomi mojej mamy i to wszystko to spowodowało – zdradziła Lewandowska.

Tegoroczne zmiany w telewizji wywołują ogromne emocje. Niedawno Karol Strasburger ogłosił, że rezygnuje z pracy, co wywołało spore poruszenie wokół „Familiady”. Wiele wskazuje na to, że będzie to najbardziej ekscytująca ramówka jesienna od lat.

