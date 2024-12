Za nami najbardziej wyczekiwana premiera tego roku na Netflixie. Po trzech latach od debiutu "Squid Game" na platformie streamingowej widzowie doczekali się kontynuacji. Czy "Squid Game 2" sprostał wielkim oczekiwaniom widzów po światowym sukcesie premierowego sezonu?

Widzowie ocenili drugi sezon "Squid Game"

Premierowy sezon "Squid Game" został obejrzany na Netflixie ponad 256 milionów razy i zarobił ponad miliard złotych. Długo utrzymywał się jako numer jeden wśród seriali Netflixa, a fani makabrycznej w skutkach "gry dla dzieci" musieli czekać na kontynuację serialu aż trzy lata. Premiera drugiego sezonu "Squid Game" miała miejsce 26 grudnia 2024 roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jednak kontynuacja serialu o reality-show jak z horroru podzielona została na dwa sezony. Ostatni, finałowy zapowiedziano na 2025 rok, chociaż nie znana jest jeszcze konkretna data. Reżyser hitowego serialu Hwang Dong-hyuk musiał zmierzyć się z olbrzymią presją i oczekiwaniami widzów po spektakularnym sukcesie pierwszego sezonu serialu.

W kontynuacji "Squid Game" gracz 456, który zwyciężył i wygrał 45,6 miliarda wonów, decyduje się powrócić do gry. Już na starcie sezonu dowiadujemy się, że Seong Gi-hun ryzygnuje z wylotu do USA do córki i decyduje się skupiać na zemście na twórcach śmiertelnej gry, podczas której był świadkiem dziesiątek śmierci oraz nabawił się niewyobrażalnej traumy. Kiedy po trzech latach śledztwa udaje mu się namierzyć rekrutera, który szuka kolejnych potencjalnych graczy, udaje mu się ponownie wejść do gry. Wielu widzów jest już po seansie całego sezonu, a opinie są skrajne. Internauci nie są zadowoleni, że kontynuacja została podzielona na części:

Szczerze słabo, że w tych 7 odcinkach tylko rozpoczynają się nowe wątki co chwila, a żaden finalnie się nie rozwija bardziej, tylko jest przejście do kolejnego

No na pewno, tylko chodzi mi o to, że za dużo zostało tajemnic. Tak jakby za te x miesięcy, kiedy będzie kolejny sezon zejdzie już moja ciekawość, zdążę zapomnieć o każdym wątku i zamiast efektu wow będę pół sezonu próbował sobie przypomnieć co i jak

Fani "Squid Game" są rozczarowani również zakończeniem pierwszej części kontynuacji. W sieci nie brakuje tysięcy komentarzy od rozczarowanych widzów.

Miałam napisać, że zajebisty ten sezon, po czym skończył się w najbardziej ''z dupy'' momencie, gdy nic nie jest wyjaśnione

Bez komentarza zakończenie tego sezonu XD

Rozczarowanie, to mało powiedziane, te strzelaniny jak na filmie wojennym.

Obejrzany cały sezon. Tylko pytania się pojawiły

Kompletna głupota, że podzieliliście 2 sezon na dwie części no ale tak, hajs musi się zgadzać.

Szczerze mówiąc, lekko rozczarowujące

3 lata i tylko 7 odcinków??? Człowieku, spodziewałem się więcej ???????? Zakończenie mi się nie podobało - komentują bezlitośnie fani.

A Wy jesteście już po seansie? Jakie macie spostrzeżenia po obejrzeniu drugiego sezonu "Squid Game"?

