Wśród doświadczonych polskich aktorek Joanna Kulig i Agata Kulesza bez wątpienia wyróżniają się swoimi dorobkiem i klasą. Gwiazdy spotkały się m.in. w głośnych filmach Pawła Pawlikowskiego: „Ida” oraz „Zimna wojna”. Tym razem artystki odegrają główne role w zapowiedzianym przez Netflix serialu „Ołowiane dzieci”. To oparta na prawdziwej historii opowieść o epidemii, którą chcieli ukryć rządzący Polską komuniści.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejny serial grający na sentymencie do estetyki PRL od Netfliksa. „Ołowiane dzieci” to odcinkowa produkcja inspirowana prawdziwą historią epidemii ołowicy, która wybuchła wśród dzieci z katowickich Szopienic w latach 70. Główną rolę doktor Jolanty Wadowskiej-Król, która uratowała zdrowie kilku tysięcy dzieci, zagra Joanna Kulig („Zimna wojna”). Na planie towarzyszy jej Agata Kulesza („Róża”).

W polskim serialu zobaczymy też Kingę Preis, Michała Żurawskiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Mariana Dziędziela oraz Sebastiana Pawlaka. To historia walki nie tylko z epidemią, która odkrywa młoda i ambitna lekarka, ale także opresyjnym systemem, jaki rządził Polską przed transformacją ustrojową.

Za reżyserię „Ołowianych dzieci” odpowiada Maciej Pieprzyca. Twórca jest znany przede wszystkim z takich filmów jak „Jestem mordercą” oraz „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Obie produkcje także zabierały widzów do czasów PRL.

Historia epidemii ołowicy wśród śląskich dzieci i bohaterskiej postawy dr Wadowskiej-Król jest na Górnym Śląsku żywa w naszej zbiorowej pamięci. Teraz pora, by przybliżyć ją całej Polsce. W końcu sytuacja, w której to jednostka w słusznej sprawie sprzeciwia się całemu aparatowi władzy to coś, z czym wciąż mamy do czynienia, w wielu miejscach na świecie. Opowieści takie jak „Ołowiane dzieci” niosą uniwersalny przekaz o słuszności, ale też osobistej cenie walki o prawdę i sprawiedliwość

– mówi reżyser Pieprzyca.