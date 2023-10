Stacje TVP1 i TVP2 emitują nie tylko serwisy informacyjne bądź program śniadaniowy, ale również seriale, które swoją premierę miały nawet w 1997 roku! Zapoznaj się z najpopularniejszymi serialami TVP.

Pierwszym serialem TVP jest „Ranczo”. Jest to fikcyjna miejscowość, ponieważ nagrywane były w Jeruzal. Produkcja otrzymała nagrody w ramach FAF oraz Telekamer.

Produkcja opowiada o Lucy, Amerykance polskiego pochodzenia, która odziedziczyła dworek we wsi Wilkowyje. Jej małżeństwo i praca okazały się porażką, więc nie spieszy się jej do szybkiej sprzedaży posiadłości. Zamiast tego postanawia zostać na dłużej w Polsce, by przemyśleć swoje życie. Mimo że okolica i ludzie nie są jacyś urokliwi, to kobieta czuje, że jest to jej miejsce na ziemi. Każdy odcinek opowiada o problemach i życiu po przyjeździe kobiety do wsi. Każdy z nich przepracowany jest między księdzem i wójtem. Ich wzajemna, specyficzna niechęć do ludzkich zachowań przysparza czasem nie lada atrakcji! Wójt wciąż liczy na to, że kobieta sprzeda mu wcześniej upatrzony dworek dla córki. Zwieńczeniem fabuły jest fakt, że Lucy próbuje pogodzić skłóconych braci.

W produkcji wystąpili: Cezary Żak („Gierek”, „Miodowe lata”), Artuś Barciś („Galerianki”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”), Paweł Królikowski („Trzy minuty. 21:37”, „Belfer”) oraz Ilona Ostrowska („Ile waży koń trojański?”, „Ranczo Wilkowyje”).

„Rodzinka.pl” to kolejna propozycja, która została zrealizowana na podstawie jego kanadyjskiego odpowiednika. Serial zdobył nagrodę FAF.

Bohaterami serialu jest rodzina Boskich, w której skład wchodzi Ludwik, architekt pracujący w domu i Natalia, która po wielu latach poświęcania się wychowywaniu dzieci wraca do pracy jako szefowa wydawnictwa pisma kobiecego z nowymi perspektywami. Owocami ich miłości jest od najstarszego Tomek, Jakub oraz Kacper. Mieszkają pod Warszawą. Każdy z synów jest indywidualistą, których dzieli od siebie inny temperament oraz pasja. Co odcinek poznajemy nową historię oraz problemy, z którymi rodzina musi się mierzyć. Zaczynająca się od przeglądania wspólnych zdjęć i wspominania przeszłości fabuła przedstawi nam inną opowieść.

W rodzinę Boskich wcielili się: Tomasz Karolak („39 i pół”, „Ciacho”), Małgorzata Kożuchowska („Zróbmy sobie wnuka”, „Bad Boy”), Adam Zdrójkowski („Furioza”, „Boisko bezdomnych”), Maciej Musiał („Dzień dobry, kocham cię!”, „1983”) oraz Mateusz Pawłowski („Dwie korony”).

Następną propozycją jest medyczny serial TVP „Na sygnale”, który zdobył aż 4 nagrody Telekamer.

Każdy z odcinków „Na sygnale” ukazuje specyfikę pracy ratowników medycznych. Głównymi bohaterami jest czteroosobowa załoga karetki. Co opowieść muszą mierzyć się z typowymi problemami, do których zostają wezwani. Ich zadaniem jest pomóc poszkodowanym, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. Ponadto serial porusza wątki związane z ich prywatnym życiem. Produkcja postawiła na ciągłość fabularną, ze względu na życiowe perypetie ratowników medycznych. Na ekranie zauważymy rodzące się sympatie oraz antypatie.

Serial jest spin-offem „Na dobre i na złe”. W produkcji wystąpili: Wojciech Kuliński („Jutro będzie niebo”, „Patrzę na ciebie, Marysiu”), Dariusz Wieteska („Słaba płeć?”, „Zakochani po uszy”), Monika Mazur („Sala samobójców”, „Gwiazdy”) czy Konrad Darocha (Klan”, „Proceder”).

„Ojciec Mateusz” to kolejny serial TVP w naszym zestawieniu. Produkcja otrzymała 4 nagrody Telekamer.

Każdy z odcinków to odrębna historia. Ksiądz Mateusz wraca z misji na Białorusi, ponieważ został wezwany przez biskupa. Dowiaduje się, że od teraz przejmie probostwo w parafii w Sandomierzu. Towarzyszyć mu będą gospodyni domowa Natalia, Piotr, czyli organista i policjant Nocul, z którym ksiądz zaprzyjaźni się najbardziej. Główny bohater nie jeden raz udowodni, że jego umiejętność logicznego myślenia i znajomość wiernych pomogą policji rozwiązać praktycznie każdą sprawę. Z każdym odcinkiem obserwować można rozwój bohaterów, którzy próbują zapanować nad bezpieczeństwem spokojem w małym miasteczku.

W rolę tytułowego ojca Mateusza wcielił się Artur Żmijewski znany z produkcji „Katyń”, „Zołza” oraz „Psy”.

Przejdźmy do kolejnej propozycji, tym razem kryminalnej. „Komisarz Alex” to serial TVP, który swoją premierę miał w 2012 roku. Fabuła zaciągnięta jest z austriacko-niemieckiej i włoskiej produkcji, o tym samym tytule.

Produkcja opowiada o trójce pracownikach policji kryminalnej oraz o owczarku niemieckim Alexie, który pomaga im rozwiązać liczne zagadki. Bohater, dzięki niezwykłym cechom, zyskał zaufanie wśród partnerów. Akcja trzyma w napięciu i toczy się wokół najciekawszych miejsc w Łodzi. Sprawy, które prowadzą policjanci, dotyczą przeróżnych przestępstw. Jedne są bardzo niebezpieczne, drugie – mniej. Obok służbowych spraw bohaterów, możemy śledzić ich prywatne życie.

Ciekawostką jest to, że psa Alexa gra aż trzech czworonogów! Do ujęć spokojnych angażowany jest pies Odi, do kaskaderskich ujęć oraz scen akcji – Wick, a główny przyjaciel, czasem angażowany również do niebezpiecznych scen – Ivo. Przekonaj się sama, czy dasz radę ich odróżnić!

„M jak Miłość” to następny serial TVP, który zdobył 4 Telekamery. Produkcja opowiada o trzypokoleniowej rodzinie Mostowiaków.

Lucjan i Barbara mają czworo dzieci – Martę, Marysię, Małgosię i Marka. Dwoje ostatnich są najmłodsi z rodziny. Małgosia jest zawsze szczęśliwa, lecz naiwna, pracuje w wytwórni siostry oraz ma chłopaka Michała. Marek, który jest ojcem Mateusza i mężem Hanki mieszka na wsi w Grabinie. Natomiast Marysia ma dwóch bliźniaków i pracuje jako pielęgniarka, a Marta samotnie wychowuje syna i pracuje jako sędzią w warszawskim sądzie. Głównym wątkiem produkcji jest oczywiście tytułowa miłość, z którą muszą mierzyć się bohaterowie.

Ta propozycja miała premierę w 2000 roku i wciąż znajduje się w czołówce najlepszych seriali pod względem oglądalności. W produkcji wystąpili: Witold Pyrkosz („Sami swoi”, „Vabank”), Teresa Lipowska („Tato”, „Sara”), Joanna Koroniewska („Ślad”, „Cold Kenya”), Kacper Kuszewski („Wkręceni”, „Przyjaciółki”) i wiele innych.

„Barwy szczęścia” w telewizji pierwszy raz emitowane były w 2007 roku. Bohaterami produkcji są mieszkańcy na ulicy Zacisznej w Warszawie. Są tacy, którzy znają się od lat oraz ci, którzy dopiero się sprowadzili. Serial otrzymał 7 Telekamer.

Bohaterowie tego serialu TVP to ludzie w różnym wieku i odmiennym charakterze. Poznajemy historię rodziny Grzelaków, Pyrków, Walawskich, Zwoleńskich, Cieślaków i Marczaków. Mimo odmiennych osobowości, ich drogi przecinają się w sferze prywatnej oraz zawodowej. Tworzą wyjątkową społeczność przez spędzeniu wspólnych lat na jednym osiedlu. Przybywają do nich coraz to nowi lokatorzy, którzy są nie tylko „stąd”, ale i z różnych stron kraju.

Produkcja ta to odzwierciedlenie tego, co spotkać można w polskich domach. Widzowie mogą się utożsamić z konkretnym bohaterem. Dlaczego proponujemy ci właśnie ten serial? Bo twórcy nie bali się poruszać tematów istotnych dla społeczeństwa, jak brak tolerancji, przemoc czy stereotypowe myślenie.

Przedostatnią propozycją są „Złotopolscy”. Serial jest drugą oryginalną polską telenowelą, która pojawiła się na antenie TVP. Liderem w tym przypadku był „Klan”.

Serial opowiada o dwóch rodzinach – Złotopolskich i Gabrielach. Bliźnięta Dionizy i Eleonora są skłóceni ze sobą od wielu lat. Mężczyzna mieszka w Złotopolicach z synem Markiem, który jest senatorem oraz jego żoną Barbarą. Mają dwóch synów. Starszy z nich, Waldemar, prowadzi gospodarstwo i jest kawalerem, natomiast młodszy Kacper jest czarną owcą w rodzinie, który rzucił szkołę i uciekł z domu, by zdobyć pieniądze dzięki muzyce. Natomiast Gabrielowie wywodzący się od Eleonory mieszkają w Warszawie. Jej syn Wiesław to komendant na posterunku policji na Dworcu Centralnym, a żona Marta prowadzi kawiarnię. Ich syn Mirek z żoną Weroniką czekają na narodziny pierwszego dziecka, a córka Wiesława Agata z pierwszego małżeństwa pracuje w agencji, która pośredniczy sprzedaży nieruchomości.

W produkcji wystąpili: Kazimierz Kaczor („Układ zamknięty”, „Alternatywy 4”), Anna Nehrebecka („Chce się żyć”, „Mój rower”), Agnieszka Sitek („Sztos”, „Zabić Sekala”) czy Ewa Ziętek („Kołysanka”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”).

„Klan” to ostatni serial TVP na naszej liście. Produkcja zdobyła dwie Telekamery.

Lubiczowie to wielopokoleniowa rodzina. Maria to była właścicielka rodzinnej apteki, a Władysław jest kuratorem sądowym zajmującym się sprawami nieletnich. Przez ponad 50 lat życia razem, dorobili się aż piątki dzieci (Pawła, Monikę, Elżbietę, Dorotę i Grażynę) oraz kilku wnucząt i prawnucząt. Dla nich najważniejsza jest zawsze rodzina. Rodzeństwo, mimo przeciwności losu, zawsze się wspiera i może na siebie liczyć. Serial pokazuje codzienne problemy i sprawy do rozwiązania oraz porusza trudne problemy, jakimi są choroba Downa, zakażenie HIV czy choroba Alzheimera.

W produkcji wystąpili: Zygmunt Kęstowicz („Potop”, „Czterej pancerni i pies”), Halina Dobrowolska („Nikodem Dyzma”, „Godziny nadziei”), Tomasz Stockinger („365 dni”, „Znachor”) czy Piotr Cyrwus („Kryptonim Polska”, „Pan Tadeusz”).

