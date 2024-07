Zebrane tytuły seriali o lekarzach na Netflixie opiewają w dobrą fabułę, zabawne dialogi oraz dramatyczne wydarzenia. Poznasz perypetie lekarza z fobią w „Doktor Martin” czy historię pielęgniarki pracującej w szpitalu psychiatrycznym w „Ratched”.

Reklama

Spis treści:

Ranking seriali o lekarzach na Netflixie zaczniemy od tytułu „Dobry lekarz” (org. „The Good Doctor”) z wysoką notą na Filmwebie w wysokości 7,9 na 10. Produkcja zdobyła 7 nominacji do nagród takich jak: Złote Globy, People’s Choice, Critics’ Choice Television, Teen Choice czy GLAAD Media.

Shaun Murphy to lekarz, który cierpi na zespół Sawanta oraz spektrum autyzmu. Pewnego dnia zostaje rezydentem w szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Na miejscu poznaje personel medyczny oraz pacjentów, którzy nie szczędzą mu sceptycyzmu. Od tego momentu chirurg będzie chciał udowodnić wszystkim, że jego choroba nie jest przeszkodą w ratowaniu życia potrzebującym. Mężczyzna zmierzy się wyzwaniami oraz ograniczeniami, które wynikają z jego słabych społecznych umiejętności.

Za scenariusz „The Good Doctor” odpowiada David Shore, twórca kultowego serialu „Dr House”.

Zobacz także

Drugą propozycją serialu o lekarzach na Netflixie jest „Doktor Martin” (org. „Doc Martin”) z notą 7,7 na 10 na Filmwebie. Produkcja dostała 1 nominację do Satelity w 2011 roku dla najlepszego aktora w serialu komediowym bądź musicalu – Martina Clunes’a.

Martin Ellingham jest z zawodu chirurgiem. Pracuje i mieszka w Londynie. Od pewnego czasu nie może powstrzymać strachu przed krwią, więc postanawia podjąć pracę jako lekarz rodzinny. Porzuca dotychczasowe życie i wyjeżdża do miasteczka Portwenn w Kornwalii. Jako dziecko spędzał tu wiele czasu u swojej cioci Joan. Na miejscu pomaga mu recepcjonistka Elaine. Martin z początku zraża do siebie tutejszą społeczność, ponieważ jest dosyć oschłym człowiekiem. Bohater próbuje dostosować się do specyfiki nowego miejsca, gdzie większość pacjentów, zamiast na diagnozy przychodzi do niego na plotki. Mężczyźnie nie pomaga również fakt, że mieszkańcy miasteczka ulegają coraz to większym wypadkom, które zmuszają doktora to przezwyciężenia fobii.

W rolę głównego bohatera wcielił się Martin Clunes, znany z produkcji „Obława” czy „Targowisko próżności”.

Następną propozycją serialu o lekarzach na Netflixie jest „Szpital New Amsterdam” (org. „New Amsterdam”), który na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10. Fabuła serialu powstała na podstawie wspomnień dyrektora najstarszego szpitala w Ameryce, które zostały opisane w książce „Dwunastu pacjentów” autorstwa Erica Manheimera.

Doktor Max Goodwin zostaje nowym dyrektorem jednego z nielicznych publicznych szpitali New Amsterdam. Mężczyzna chce przeprowadzić rewolucje w służbie zdrowia oraz rozbudzić więcej pasji w lekarzach. Bohater oraz jego zespół stawiają na pierwszym miejscu dobro pacjentów, ponieważ według nich, każdy zasługuje na otrzymanie odpowiedniej pomocy medycznej, nie zważając na pochodzenie czy status społeczny. Maxowi nie pomaga fakt, iż zmaga się z nowotworem, a jego żona jest w zagrożonej ciąży.

Produkcja otrzymała 1 nominację do Amerykańskiej Gildii Scenarzystów za najlepszy scenariusz odcinka serialu dramatycznego dla Davida Schulnera.

Kolejną propozycją serialu o lekarzach na Netflixie jest „Ratched”. Produkcja dostała 12 nominacji, do nagród takich jak: Emmy, Złote Globy, GLAAD Media, Czarne Szpule – Telewizyjne, Critics Choice Super Awards oraz Amerykańska Gildia Charakteryzatorów.

Mildred Ratched pod koniec lat 40. przyjeżdża do Kalifornii. Jej marzeniem jest praca w szpitalu psychiatrycznym, który prowadzi doktor Hanover. Bohaterce podstępem udaje się dołączyć do tamtejszego zespołu medycznego. Kobieta posiada już doświadczenie, gdyż była pielęgniarką podczas wojny. W pewnym momencie okazuje się, że obecność Mildred w szpitalu nie jest przypadkowa, gdyż na jaw wychodzi wiele pobocznych oraz brutalnych wątków. Z czasem bohaterka pokazuje swoją prawdziwą twarz, a metody leczenia pacjentów mocno wpływają zarówno na nią, jak i na personel szpitala.

Produkcja na Filmwebie może się pochwalić notą 7,3 na 10. „Ratched” to prequel „Lotu nad kukułczym gniazdem”, który jest adaptacją opowieści Kena Keseya o takim samym tytule.

Przedostatnią propozycją w naszym rankingu seriali o lekarzach na Netflixie jest brazylijska produkcja „Wybraniec” (org. „The Chosen One”). Użytkownicy Filmwebu dali mu notę 5,4 na 10.

Fabuła opowiada o trójce lekarzy, którzy zostają wysłani do wioski w regionie Pantanal. Na miejscu mają przeprowadzić szczepienia przeciw wirusowi Zika dla lokalnego społeczeństwa. Tubylcy nie są zainteresowani i odmawiają pomocy od przyjezdnych. Twierdzą, że mężczyzna w bieli, w którego wierzą oraz jest ich obiektem kultu, uzdrowi ich. Lekarze natomiast zostają uwięzieni z dala od cywilizacji, ale za to w miejscu, które skrywa dużo sekretów.

„Policja medyczna” (org. „Medical Police”) to ostatnia propozycja serialu o lekarzach na Netflixie, z notą 5,2 na 10 na Filmwebie. Główną rolę gra Rob Huebel, zdobywca nominacji do Emmy oraz Gotham. Znany jest z takich produkcji, jak: „To wiem na pewno” czy „Spontaniczni”.

Doktorzy Lola Spratt oraz Owen Maestro pracują w brazylijskim szpitalu w Sao Paulo. Pewnego dnia przez przypadek odkrywają wirusa, który zagraża społeczeństwu. Para lekarzy zostaje zwerbowana jako agenci rządowi, by w jak najszybszym czasie odnaleźć lekarstwo oraz jednocześnie odkryć spisek. Czy uda im się zapobiec tragedii i jednocześnie uratować świat?

W „Medical Police” występują ci sami aktorzy co w produkcji „Children's Hospital”, między innymi wspomniany wcześniej Rob Huebel oraz Erinn Hayes.

Zobacz także: Netflix seriale: TOP 9 najlepszych tytułów

Mamy do zaproponowania jeszcze kilka ciekawych tytułów seriali o lekarzach na Netflixie, których fabuła kręci się wokół medycyny:

„Szpitalna Playlista” (org. „Hospital Playlist”) – historia piątki lekarzy mierzących się z problemami pacjentów,

„Życie” (org. „Life”) – opowieść o lekarzu oddziału ratunkowego oraz dyrektorze szpitala, mających odmienne zdania,

„Szpital Lenox Hill” (org. „Lenox Hill”) – serial dokumentalny przedstawiający pracę lekarzy ratujących życie,

„Chirurgiczne cięcie” (org. „The Surgeon’s Cut”) – serial dokumentalny o czworgu chirurgach opowiadającym o ich pracy oraz życiu osobistym,

„Zapytaj lekarza” (org. „Ask the Doctor”) – produkcja o trójce lekarzy, którzy obalają mity i dzielą się fachowymi poradami.