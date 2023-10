Poznaj produkcje, które opowiadają o katastrofie w „Czarnobylu”, dowiedz się, jaki wpływ ma na człowieka rozwijająca się technologia w „Czarnym lustrze” oraz rozwiąż zagadki z detektywem w „Sherlock”. Obejrzyj propozycje brytyjskich seriali, które na Filmwebie otrzymały od 7 gwiazdek na 10 według użytkowników platformy!

Reklama

Spis treści:

Pierwszym brytyjskim serialem na liście jest „Czarnobyl”, który na Filmwebie posiada notę aż 8,9 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Złotych Szpul, Telekamer, Światowej Akademii Muzyki Filmowej, IFTA, Grammy, Critics’ Choice Television, BAFTA TV oraz Satelity.

Fabuła rozpoczyna się 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu na Ukrainie. Na terenie ZSRR w elektrowni jądrowej doszło do eksplozji. Powstała chmura radioaktywna spowodowała promieniotwórcze skażenie. Śledzić możesz losy fizyka jądrowego Jareda Harrisa, który jest jednocześnie członkiem komisji badającej przyczyny awarii. To mężczyzna jako pierwszy zrozumiał skalę całej katastrofy. Jak potoczą się losy głównego bohatera?

Ten brytyjski serial przedstawia historię przerażającej katastrofy, do której niestety doprowadził człowiek. Obserwować możesz śmierć, chaos oraz eksplozję. Gwarantujemy ci, że po obejrzeniu produkcji, sama będziesz chciała pogłębić wiedzę na ten temat oraz zapoznać się z historią, która miała miejsce w latach 80. na terenie Związku Sowieckiego.

Kolejnym serialem w zestawieniu jest „Kompania braci”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiego Instytutu Filmowego oraz Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Serial otrzymał ocenę 8,7 na 10.

Fabuła dotyczy obozu szkoleniowego Toccoa w roku 1942. Żołnierze kompanii Easy 506 pułku 101 Dywizji Powietrznodesantowej są głównymi bohaterami serialu. Herbert Sobel to kapitan, który cały swój oddział poddaje morderczemu treningowi. Z czasem, gdy szkolenie zostaje ukończone, 101 Dywizja zostaje przerzucona do Anglii, podczas trwania przygotowań Niemców do ataku na całą Europę. Podczas planowanych ćwiczeń wychodzi na jaw brak zdolności strategicznych przez Sobela. Kapitan zostaje niezwłocznie usunięty ze swojego stanowiska, gdy dochodzi do konfliktu między nim a Richardem Wintersem. Usuwa go pułkownik Robert Sink. Od tego momentu nowym dowódcą staje się porucznik Thomas Meehan.

Produkcja ta przenosi widza w historię, którą opisał Stephen Ambrose, jak się okazuje, o takim samym tytule. Autor bazował na ustnych relacjach żołnierzy, książkach oraz kronice. W produkcji wystąpili: David Schwimmer („Przyjaciele”, „John Carter”), Damian Lewis („Homeland”, „Billions”), Ron Livingston („Zakazane imperium”, „Obecność”) oraz Dale Dye („Pluton”, „Szeregowiec Ryan”).

„Sherlock” to następna propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 8,6 gwiazdki na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: TCA, IFTA, Critics’ Choice Television, BAFTA TV, Satelity, Emmy oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów.

Sherlock Holmes ma niebywałą zdolność oraz intuicję do rozwiązywania skomplikowanych zagadek. Wszystko przychodzi mu nadzwyczaj łatwo, dzięki nieomylnej drodze dedukcji. Jego najlepszym przyjacielem oraz życiowym kompanem jest Dr Watson, weteran wojenny i lekarz. Ma niebywale analityczny umysł, dzięki czemu pozwala mu to rozwiązać nawet najtrudniejsze zagadki kryminalne. Przyjaciele różnią się od siebie absolutnie wszystkim, lecz to właśnie intelekt, który posiada Sherlock Holmes oraz pragmatyzm, którym szczyci się John Watson, tworzą idealne połączenie.

W produkcji wystąpili: Benedict Cumberbatch („Patrick Melrose”, „Gra tejmnic”) oraz Martin Freeman („Hobbit: Niezwykła podróż”, „Czarna Pantera”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Peaky Blinders”. Serial na Filmwebie otrzymał notę 8,6 na 10 oraz zdobył nagrody w ramach BAFTA TV oraz IFTA.

Głównym bohaterem jest Thomas Shelby, który razem z ciotką Polly oraz starszym bratem Arthurem dowodzą jedną z groźniejszych grup przestępczych w mieście. Nazwę tytułową zawdzięczają swoim czapkom, w których zostały wszyte żyletki. Gang utrzymuje się z haraczy, nielegalnych zakładów bukmacherskich oraz handlu na czarnym rynku. Po pewnym czasie Thomas pragnie wzmocnić swoją pozycję w mieście i nie tylko i postanawia prowadzić nielegalne interesy. Taka szansa nadarza mu się, gdy w jego ręce trafia skradziony z fabryki transport broni. Jednocześnie inne gangi zaczynają nawiedzać miasto. Na drodze bohatera staje Billy Kimber, posiadający monopol na zakłady bukmacherskie, które Thomas sobie upatrzył.

W produkcji wystąpili: Helen McCrory („Wywiad z wampirem”, „Dom grozy”), Cillian Murphy („Śniadanie na Plutonie”, „Incepcja”) oraz Paul Anderson („Zjawa”, „Legend”).

„Fleabag” to następna propozycja brytyjskiego serialu, który na Filmwebie posiada 8,4 gwiazdki na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, BAFTA TV, Critics’ Choice Television i TCA.

Tytułowa Fleabag to oschła, zła seksualnie, a nawet wyuzdana dziewczyna. Zmienia mężczyzn jak rękawiczki, przy czym niczym się nie przejmując. Jest to samotna, ciekawa, próbująca zmienić i zrozumieć świat, pogrążona w żalu kobieta. Jest jednak coś, czego boi się panicznie. Są to mianowicie ci, którzy zbliżają się do niej za bardzo i chcą odkryć jej delikatność - boi się zranienia. Ta zagubiona kobieta nadal nie wie, co ma robić ze swoim życiem.

W główną rolę wcieliła się Pheobe Walter-Bridge znana z produkcji „Żelazna Dama”, „Broadchurch” oraz „Albert Noobs”.

Kolejną propozycją jest „Czarne lustro”, posiadające nagrody w ramach: Emmy, Międzynarodowego Emmy, IFTA, GLAAD Media, Czarnych Szpul – Telewizyjnych, BAFTA TV, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 8,3 na 10.

Każdy epizod opowiada całkiem inną historię, lecz wszystkie z nich dzieją się w ramach jednego, wspólnego uniwersum. Głównym tematem, który przewija się, to zagrożenie wpływu nowej technologii na rozwój człowieka. Bohaterowie i przewodni motyw odcinków jest ciągle zmienny. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to „Czarne lustro” jest odpowiednie dla osób, które seriali wręcz nie lubią. Oglądając każdy z epizodów, możesz poczuć, jakbyś oglądała kolejny film, dlatego produkcja nie narzuca oglądania odcinków po kolei.

Twórcy tego brytyjskiego serialu nawołują, że może on nieść za sobą zagrożenie, jakie czeka nas w przyszłości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że część z pokazanych technologii istnieje obecnie, bądź prace nad nimi trwają. Dzięki temu, że produkcja przeniesiona jest na platformę Netflix, to zyskała ona wielu nowych fanów.

„The Crown” to przedostatnia produkcja w zestawieniu. Co ciekawe, oparta jest na sztuce „The Audience”, za którą scenariusz odpowiedzialny jest Peter Morgan. Serial na Filmwebie posiada ocenę 8,2 na 10 oraz zdobył nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Złotych Szpul, TCA, Światowej Akademii Muzyki Filmowej czy Critics’ Choice Television, BFTA TV.

Reżyser seriali skupił się tu przede wszystkim na sytuacjach, które miejsce miały podczas panowania Elżbiety II, równocześnie po śmierci jej ojca. Przedstawione są wydarzenia nie tylko samej kobiety, lecz także całego historycznego okresu. Wielkimi krokami zbliża się 40. rocznica objęcia władzy przez kobietę. Kobieta snuje refleksje na temat swoich rządów. Jednakże na horyzoncie pojawiają się coraz to nowsze, ciekawe wyzwania, z którymi będzie musiała się uporać.

Co ciekawe, ten brytyjski serial oparty jest na faktach, jednakże jednocześnie musisz pamiętać, że jest także mocno fabularyzowany. Ponadto, jeśli interesuje cię życie królewskie, to zachęcamy cię, abyś weszła głębiej w temat biografii Elżbiety II oraz pozostałych członków rodziny królewskiej!

Zobacz także: Seriale o królowej Elżbiecie: 5 propozycji o życiu władczyni

Ostatnią propozycją ciekawych, brytyjskich seriali jest „Angielska gra”. Jest to produkcja dramatyczna, opowiadająca o początkach futbolu. Serial na Filmwebie otrzymał 7,4 gwiazdki na 10.

Akcja dzieje się w roku 1879 w Anglii. Historia toczy się pomiędzy dwoma różnymi płaszczyznami. Jeden wątek przedstawia życie ludzi, którzy żyją w ubogiej klasie społecznej. Drugi natomiast zmaga się z problemami, jakie posiadają arystokraci, dla których pieniądze są na pierwszym planie. Problemy obydwu klas nie są jednak obce. Poznać możesz Arthura Kinnairda, jego żonę oraz zespół Old Estonians. Mężczyzna radzi sobie świetnie w życiu prywatnym oraz zawodowym. Wraz z żoną oczekują narodzin wspólnego dziecka. Jednakże po meczu kończącym się remisem między arystokracją a przędzarzami, życie Arthura zaczyna się komplikować…

Ciekawostką jest, że produkcja ta opowiada historię początków piłki nożnej. W produkcji wystąpili: Edward Holcroft („Kingsman: Tajne służby”, „Grace i Grace”), Kevin Guthrie („Dunkierka”, „Terror”), Charlotte Hope („Teoria wszystkiego”, „Sprzymierzeni”) oraz James Harkness („Makbet”, „Czas mroku”).

To nie koniec ciekawych, brytyjskich seriali, jakie mamy ci do polecenia. Zabrane produkcje mają tak różnorodną tematykę, że bez problemu znajdziesz odpowiadającą dla ciebie fabułę. Zatem nie zwlekaj zbyt długo, tylko zasiądź wygodnie i oglądaj:

Reklama