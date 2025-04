Film „Konklawe” szturmem podbił światowe ekrany, zdobywając uznanie krytyków i widzów oraz prestiżowego Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Produkcja opowiada o kulisach jednego z najbardziej tajemniczych wydarzeń Kościoła katolickiego – konklawe, czyli wyboru nowego papieża. Gdzie można obejrzeć ten wciągający thriller z Ralphem Fiennesem?

Fabuła filmu „Konklawe” – tajemnice watykańskiego konklawe

Akcja filmu „Konklawe” rozgrywa się w sercu Watykanu, gdzie po śmierci papieża z całego świata przybywają kardynałowie, by wziąć udział w konklawe. W zamkniętej przestrzeni Kaplicy Sykstyńskiej rozpoczyna się proces wyboru nowego przywódcy Kościoła katolickiego. Głównym bohaterem filmu jest kardynał Lawrence, który podejrzewa, że jeden z jego współbraci skrywa mroczną tajemnicę. Thriller skupia się na napięciu, zakulisowych intrygach oraz walce o władzę i moralność w najbardziej tajemniczym procesie na świecie.

Obsada i nagrody – Ralph Fiennes i Oscar za scenariusz

W rolę kardynała Lawrence’a wcielił się Ralph Fiennes. Na ekranie towarzyszą mu Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini oraz Jacek Koman, który zagrał arcybiskupa Janusza Woźniaka. Film zdobył Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany podczas 97. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Za kamerą stanął Edward Berger, reżyser znany z filmu „Na Zachodzie bez zmian”.

Gdzie obejrzeć „Konklawe”? Lista dostępnych platform VOD

Film „Konklawe” dostępny jest obecnie na wielu popularnych platformach streamingowych. Widzowie mogą go obejrzeć m.in. na:

Amazon Prime Video

Player

Canal+

TVP VOD

Polsat Box Go

Rakuten TV

Cineman

Play Now

Dzięki szerokiej dystrybucji każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z tym poruszającym i intrygującym filmem.

Dlaczego warto obejrzeć „Konklawe”?

„Konklawe” to nie tylko film z wybitną obsadą i oscarowym scenariuszem. To także produkcja, która wciąga od pierwszych minut i nie pozwala oderwać się aż do końca. Ukazuje mechanizmy władzy w jednej z najbardziej zamkniętych instytucji świata, zmuszając widza do refleksji nad moralnością, lojalnością i ludzką słabością. To pozycja obowiązkowa dla miłośników thrillerów politycznych i dramatów psychologicznych.

