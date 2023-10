Zebrane polskie seriale kryminalne zdobyły nagrody w ramach: PSC, Orłów, Telekamer. Zapoznaj się z produkcjami, które na Filmwebie otrzymały nawet od 6 gwiazdek wzwyż według platformy Filmweb.

Reklama

Spis treści:

„Kruk” to pierwszy polski serial kryminalny w naszym zestawieniu. Produkcja na Filmwebie zdobyła notę 8,0 na 10.

Na Podlasiu trwa nieustająca wojna mafii, która dotyczy kontroli w biznesie tytoniowym. Miejscowa policja rozpoczyna nalot na dziuplę lokalnego gangu. Głównym bohaterem jest Adam Kruk, który podczas akcji rozpoznaje pewną siebie oraz niezmiernie intrygującą policjantkę, Justynę. Kobieta znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. Mężczyzna ratuje jej życie, a ich relacje zawężają się, gdy Adam pomaga Justynie w trudnej sprawie, dotyczącej zabójstw rudowłosych kobiet. Bohater nie do końca potrafi jednak znaleźć porozumienie z komisarzem Kołeckim, który prowadził śledztwo dotyczące interesów mafijnych.

W tym samym czasie na komendzie dochodzi do coraz większych spięć. Ponadto Kruk szuka desperacko pomocy u Szeptuchy, podlaskiej znachorki oraz lekarki skołatanych dusz. Jego życie staje się nieznośne i przepełnione niekontrolowaną agresją, a to wszystko dzieje się od narodzin jego syna Maksa. Jak potoczą się dalej losy bohatera?

W produkcji wystąpili: Michał Żurawski („Czarny”, „Jestem mordercą”), Cezary Łukasiewicz („Belfer”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”), Andrzej Zaborski („U Pana Boga za piecem”, „Wesele”) oraz Jerzy Schejbal („Czas honoru”, „Yuma”).

Drugą propozycją polskiego serialu kryminalnego jest „Krew z krwi”. Historia opowiada o kobiecie, która uwikłana jest w mafijne porachunki. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,8 na 10.

Carmen mieszka w Gdyni. Jest córką byłego bossa mafii. Wiedzie spokojne życie z mężem oraz trójką ich dzieci. Mężczyzna prowadzi oficjalnie przystań jachtową, jednakże tak naprawdę wraz z bratem żony, Wiktorem oraz jego przyjacielem Stefanem zajmują się przemytem papierosów. Gdy mąż kobiety ginie podczas gangsterskich porachunków, życie Carmen diametralnie się zmienia. Staje na czele biznesu, by chronić swoją rodzinę. Od teraz musi wcielić się w twardą kobietę interesu w świecie zbrodni i brutalności. Nie wie jednak, komu może zaufać, a komu jednak nie.

W produkcji wystąpili: Agata Kulesza („Skazana”, „Sala samobójców”), Szymon Bobrowski („PolandJa”, „Złoty środek”), Izabela Kuna („Drogówka”, „Lejdis”) oraz Małgorzata Buczkowska („Pokaż kotku, co masz w środku”, „Kołysanka”).

„Klangor” to kolejna propozycja serialu w rankingu, która na Filmwebie otrzymała notę 7,8 na 10.

Rafał Wejman to psycholog, który pracuje w zakładzie karnym. Na co dzień musi utrzymywać równowagę między dostosowaniem się do trudnych więźniów a umiejętnością słuchania, a także empatią. Akcja rozpoczyna się, kiedy w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach ginie nastolatka, córka mężczyzny. Dziewczyna znika bez śladu po nocnej imprezie. Jej ojciec próbuje odnaleźć ją na własną rękę. Niestety cała sytuacja, która dodatkowo niszczy spokój emocjonalny i wzajemne relacje, pogłębia kryzys w rodzinie Rafała. Podczas całej tej sytuacji nastaje jednak tzw. zmowa milczenia. Czy główny bohater ma szansę dowieść prawdy?

W produkcji wystąpili: Arkadiusz Jakubik („Drogówka”, „Wołyń”), Maja Ostaszewska („Przepis na życie”, „Uwikłanie”), Katarzyna Gałązka („Pułapka”, „Autsajder”) oraz Piotr Witkowski („Proceder”, „Miasto 44”).

Następną propozycją polskiego serialu kryminalnego jest „Pakt”. Produkcja zdobyła nominację do Nagrody Filmwebu za najlepszy serial oraz posiada na nim 7,6 gwiazdki na 10.

Piotr Grodecki to dziennikarz śledczy. Pewnego razu odkrywa skandal seksualny, w który zamieszany jest minister. Mężczyzna walczy, by ujawnić szczegóły tego zdarzenia. Zaczynają przed nim stawać trudne zadania, jakimi są przede wszystkim odkrycie prawdy oraz ochrona seksualnie wykorzystanej ofiary. W tym samym czasie w kopalni na Śląsku dochodzi do wypadku. Piotr doprowadza do konfrontacji między prezydent Bytomia Anną Wagner a premierem, który pojawia się na miejscu katastrofy. Zaczyna się walka medialna o to, która z przedstawionych wersji wydarzeń jest prawdziwa. Dochodzi do sytuacji, w której sytuacja polityczna w Polsce stoi pod znakiem zapytania.

W rolę głównego bohatera wcielił się Marcin Dorociński znany z produkcji „Rewers”, „PitBull” oraz „Róża”.

Zobacz także: Polskie seriale: 17 propozycji, z którymi powinnaś się zapoznać!

„Rojst” to kolejna propozycja w zestawieniu. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Telekamer, PSC oraz Orłów, a na Filmwebie zdobyła ocenę 7,2 na 10.

Akcja rozgrywa się podczas „Powodzi stulecia”, która nawiedziła południowy zachód Polski w czasie lata w 1997 roku. Narastająca woda, która w niespodziewany sposób dostawała się do miast, odsłaniała zakopane w lesie szczątki ludzkie. Żywioł ten wyłonił ciało nastoletniego chłopca, który uznawany był za ofiarę powodzi. Gronty były miejscem zbrodni, nad której rozwiązaniem pracowała policjantka z Warszawy, Anna Jass oraz tutejszy inspektor, Adam Mika.

Dodatkowo do miasta wraca Piotr Zarzycki, który ma zostać redaktorem naczelnym „Kuriera”. Do całej gromady dołączyć można zgorzkniałego dziennikarza, Witolda Wanycza, który nosi w sobie odpowiedzi na wiele zadawanych przez służby pytań. Jednakże jego życie pochłaniają wspomnienia, które nie chcą dać mu spokoju. Jak dalej potoczą się losy bohaterów?

W produkcji wystąpili: Magdalena Różczka („Czas honoru”, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”), Dawid Ogrodnik („Chce się żyć”, „Jesteś Bogiem”), Andrzej Seweryn („Ostatnia rodzina”, „Śubuk”), a także Łukasz Simlat („Boże Ciało”, „Amok”).

Kolejną z propozycji polskich seriali kryminalnych jest „Kod genetyczny”, który na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdki na 10.

Tomasz Skowroński jest genetykiem z Instytutu Badań Kryminalistycznych. Jest wdowcem, który po śmierci swojej żony związał się z Izą Berger. Tajemnicza kobieta jednak nie jest dla niego jedynym pochłaniaczem czasu. Jest to mianowicie jego praca. Nie pomaga mu w tym napięta relacja z synem Piotrem. Chłopak nadal nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje obecnego, zasadniczego zachowania jego ojca. Konflikt narasta, kiedy chłopak wdaje się w romans z partnerką Tomasza. Taki trójkąt miłosny prowadzić może tylko do nadciągającej wielkimi krokami tragedii. Zakazana w tym przypadku namiętność zniszczy dotychczasowy świat bohaterów.

W produkcji wystąpili: Adam Woronowicz („Teściowie”, „Kamerdyner”), Karolina Gruszka („Pani z przedszkola”, „Maria Skłodowska-Curie”) oraz Maciej Musiałowski („Sala samobójców. Hejter”, „Druga szansa”).

„Prokurator” to propozycja, która jest zdobywcą nagrody Orła za najlepszy filmowy serial fabularny. Produkcja na Filmwebie otrzymała notę 7,1 na 10.

Głównym bohaterem jest tytułowy prokurator Kazimierz Proch. Jest to opanowany pięćdziesięciolatek. W jego życiu liczy się tylko praca, a zagadki kryminalne są jego całym światem. Jego przeciwieństwem jest komisarz Witold Kielak, który uchodzi za ekstrawertyka, mówiącego szybciej niż jego myśli. To rozwiedziony czterdziestolatek, który ma dwójkę dzieci, którymi często opiekuje się Kazimierz. Z tą dwójką na co dzień pracuje patolog Ewa Siedlecka, uzależniona od swojej pracy i papierosów. Kobieta jest na tyle uparta, że nie spocznie, póki nie odkryje przyczyn śmierci ofiary. Do całej zgrai brakuje jeszcze przełożonej głównego bohatera, Janiny Chorko, która jest szefową Prokuratury Rejonowej. Kobieta lubi, jak wszystko w prokuraturze działa jak w zegarku.

W główną rolę wcielił się Jacek Koman znany z produkcji „Spirited”, „Wielki Gatsby” oraz „Wataha”.

Przedostatnią z propozycji polskich seriali kryminalnych jest produkcja, która stworzona została na podstawie powieści Harlana Cobena. Mowa tu o „W głębi lasu”, który na Filmwebie posiada ocenę 6,7 na 10. Fabuła rozgrywa się w roku 1994 oraz 2019.

Główny bohater, Paweł Kopiński, to warszawski prokurator. Nie potrafi otrząsnąć się po zaginięciu jego ukochanej, młodszej siostry. Zniknęła w niewiadomych przyczynach podczas obozu letniego, aż 25 lat temu. Pewnego dnia zostaje odnalezione ciało, które może być powiązane ze zniknięciem dziewczyny oraz rozwiązaniem zagadki, która miała miejsce przed laty. Policja ma w tej sprawie swoje podejrzenia. Twierdzą, iż ofiarą jest chłopak, który również zaginął bez śladu w tamtym czasie. Jednakże spojrzenie na całą sprawę zmienia fakt, który sprawi, że wszystko, na co Paweł tak ciężko pracował, legnie w gruzach.

W produkcji wystąpili: Grzegorz Damięcki („Podatek od miłości”, „Fucking Bornholm”), Agnieszka Grochowska („W ciemności”, „Bez wstydu”), Wiktoria Filus („Do we mnie jest seks”, „Sweat”) oraz Hubert Miłkowski („Kruk”, „Hiacynt”).

„Żmijowisko” to ostatnia propozycja polskich seriali kryminalnych, który na Filmwebie otrzymała notę 6,1 na 10. Produkcja powstała na podstawie książki Wojciecha Chmielarza.

Historia opowiada o grupie trzydziestoparoletnich przyjaciół, którzy znają się ze studiów. Pewnego lata wyjeżdżają razem ze swoimi dziećmi do letniska zwanego „Żmijowisko”. Któregoś wieczora podczas imprezy z dużą ilością alkoholu, niespodziewanie znika piętnastoletnia Ada, która jest córką Kamili i Arka. Rozpoczynają się poszukiwania dziewczyny, jednak nigdzie nie udaje się jej odnaleźć.

Mija rok. Na miejsce tragedii wraca ojciec, by znów szukać nastolatki. Podczas jego dochodzenia, pojawiają się nowi podejrzani oraz tropy. Sprawa staje się coraz trudniejsza w rozwiązaniu. Podczas poszukiwań, na jaw wychodzi wiele historii jej rodziców oraz ich przyjaciół, młodości i wzajemnych relacji. Krok po kroku ujawnia się prawda o życiu w kłamstwie, która prowadzi do kolejnej tragedii. Czy uda się odnaleźć dziewczynę?

W produkcji wystąpili: Cezary Pazura („Weekend”, „Show”), Paweł Domagała („Serce nie sługa”, „Wkręceni 2”), Agnieszka Żulewska („Chemia”, „Pocałunek”), a także Piotr Stramowski („Botoks”, „Pitbull. Nowe porządki”).

Jeśli brak ci wystarczającej ilości wrażeń, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Oprócz wyżej wymienionych propozycji polskich seriali kryminalnych rekomendujemy jeszcze kilka ciekawych tytułów, od których tak szybko się nie oderwiesz:

Reklama