Już 2 marca 99. odcinek "Przyjaciółek", który rozpocznie 9.sezon serialu. Wraz z początkiem sezonu nasuwa się mnóstwo pytań.

Czy Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) i Paweł (Bartek Kasprzykowski)wreszcie dotarli do bezpiecznego portu? Czym Zuza (Anita Sokołowska) wypełni pustkę w swoim życiu? Co przyniesie Indze (Małgorzata Socha) niespodziewana podróż do Nowego Jorku? Czy Patrycja (Joanna Liszowska) i Michał (Michał Rogacewicz) odbudują swoje małżeństwo? Do obsady dołączą Anna Prus i Karolina Nowakowska. Komu nowe bohaterki skomplikują życie? Zobaczcie zwiastun 1. odcinka "Przyjaciółek"!

Dziewiąty sezon "Przyjaciółek" zadebiutuje 2 marca, o godzinie 21:10 i przez dwanaście tygodni będzie emitowany na antenie Telewizji Polsat.

"Przyjaciółki" - co wydarzy się w 9. sezonie?