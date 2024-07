1 z 11

Dziewiąta seria „Przyjaciółek” to czas nowych wyzwań w życiu Anki, Zuzy, Ingi i Patrycji. Czy Paweł zostanie szefem Anki? Zuza przypadkowo odkryje, że Jerzy związał się z Agatą. Patrycja i Michał planują romantyczny weekend. Co jeszcze wydarzy się w pierwszym odcinku nowego sezonu przebojowych "Przyjaciółek"? Przekonamy się już w czwartek - 2 marca o 21.10 w Polsacie!

Co wydarzy się w 9. sezonie Przyjaciółek?

Inga dowiaduje się od lekarzy, że musi rodzić w Nowym Jorku. Zuza, podczas rozmowy z Ingą na skypie, widzi Jerzego z piękną nieznajomą. Czy Agata (Anna Prus) jest nową partnerką Jerzego? Robert (Krzysztof Wieszczek) po wypadku siostry zajmuje się jej synami.

Łukasz (Mikołaj Krawczyk) jest przerażony drogimi zakupami, jakie robi Dorota (Agnieszka Sienkiewicz). Zuza wolny czas zapełnia rozrywką, na którą dotychczas brakowało jej czasu. Wybiera się samotnie do kina, gdzie spotyka Jaśka (Marek Bukowski) z atrakcyjną blondynką – Beatą (Karolina Nowakowska).

Anka jest zrozpaczona, robi wszystko, by utrzymać ciepło domowego ogniska, a nikt tego nie docenia. Ku rozczarowaniu Pawła postanawia wrócić do pracy. Od momentu, gdy Michał otworzył własny gabinet, nie ma czasu na życie prywatne. Chce to wynagrodzić Patrycji i organizuje romantyczny weekend.

