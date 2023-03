Seriale podobne do „Peaky Blinders”: Tytuły stylowe jak Tom Shelby

Jeśli tęsknicie za rodziną Shelbych, brytyjskim akcentem, pięknymi strojami oraz wartą akcją, mamy dla was seriale podobne do „Peaky Blinders”. Na naszej liście znajdziecie historie osadzone w Wielkiej Brytanii i nie tylko.

Wszyscy dobrze wiemy, że jest tylko jeden Tom Shelby, ale na szczęście możemy znaleźć seriale podobne do „Peaky Blinders” – przynajmniej pod względem świetnego klimatu. „Tabu” to historia powstania imperium handlowego w Londynie XIX wieku z szaloną rolą Toma Hardy'ego. Natomiast seria „Na wodach północy” z Colinem Farrellem zabiera nas w niebezpieczną podróż morską w kierunku Arktyki. To dopiero początek!

Spis treści:

W poszukiwaniu seriali podobnych do „Peaky Blinders” fani na pewno będą chcieli pozostać nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również świecie charyzmatycznych i twardych bohaterów, szemranych typów oraz zwrotów akcji. To wszystko oferują nam twórcy „Tabu”, a spore zaskoczenie dostajemy już w pierwszym odcinku. Podczas pogrzebu starego Delaneya, którego żegna sporo wpływowych osób i jego córka z mężem, pojawia się niespodziewany żałobnik. To syn zmarłego, James Keziah Delaney (Tom Hardy). Jak się okazuje, uznany za zmarłego mężczyzna przebywał w Afryce. Po śmierci ojca wrócił do miasta, by odzyskać spuściznę. Powrót bohatera nie podoba się wielu mieszkańcom, ponieważ wiele osób już dzieliło się spadkiem. Sam James Keziah też nie cieszy się sympatią – jest chamski, regularnie się upija, wszczyna awantury i pozostaje w dziwnej relacji z siostrą. Walka o majątek to dopiero początek.

Oprócz gwiazdorskiej obsady, do której poza Tomem Hardym zaliczamy Jessie Buckley („Czarnobyl”), Jonathana Pryce’a („Gra o tron”), Stephena Grahama („Zakazane imperium”) i Toma Hollandera („Czas na miłość”), bardzo ważną rolę gra tutaj Londyn z XIX wieku. Stolica Wielkiej Brytanii nie jest zbyt przyjemnym miejscem. Na ulicach czuć nie tylko ścieki i alkohol, ale również ksenofobię. Po zmroku możemy – w najlepszym wypadku – natknąć się na niezbyt ekskluzywne pracownice seksualne oraz drobnych rzezimieszków.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Szukając seriali podobnych do „Peaky Blinders”, nie bójcie się nieco wychylić poza granice Wielkiej Brytanii. W końcu gangstera kwitła nie tylko w Birmingham. „Zakazane imperium” to opowieść o ludziach żyjących w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej, gdy za oceanem panowała prohibicja. Mamy nielegalny handel alkoholem, przestępczość oraz politykę budowaną po wielkim konflikcie. To również historia narodzin przestępczości zorganizowanej. W centrum akcji znajduje się Nucky Thompson (święta rola Steve’a Buscemiego) – polityk trzymający rękę na Atlantic City, które stało się stolicą nielegalnych rozrywek na wschodnim wybrzeżu kraju. Mężczyzna kontroluje nie tylko urząd, ale także hotele, prostytucję i hazard, a z przemytu alkoholu czerpie ogromne zyski. Thompson postanawia rozpocząć interesy z takimi typami jak Al Capone, Arnold Rothstein oraz Lucky Luciano. Jego biznes z gangsterami z Nowego Jorku, Chicago i Filadelfii mogą jednak rozbić agenci federalni. W gwiazdorskiej obsadzie oglądamy Stephena Grahama, Jacka Hustona, Michaela Shannona oraz Michaela Stuhlbarga. Podobne historie znajdziecie też na naszej liście seriali o gangsterach.

Serial jest dostępny na HBO Max

Skoro już szukamy seriali podobnych do „Peaky Blinders” nie tylko w Wielkiej Brytanii, warto zajrzeć do Niemiec, a dokładnie – do Berlina. Tam toczy się akcja najdroższej serii w historii telewizji naszych zachodnich sąsiadów, która przenosi nas do stolicy z 1929 roku. Choć lada moment Hitler dojdzie do władzy i wywoła największy konflikt w dziejach świata, a kryzys gospodarczy doprowadzi do rozlewu krwi, mieszkańcy Berlina spełniają swoje grzeszne fantazje po zmroku. Niemcy tańczą, piją w nocnych klubach, a później odwiedzają domy publiczne. Tętniąca życiem stolica została pokazana z niesamowitym rozmachem. W tym czasie przyjeżdża tu młody komisarz z Kolonii. Jednak wizyta Gereona Ratha nie ma nic wspólnego z rozrywką. Inspektor policyjny rozpoczyna śledztwo związane z branżą pornograficzną, za którym kryje się wielka polityczna afera. Produkcja w imponujący sposób portretuje przedwojenny Berlin, rzucając światło na różne grupy społeczne.

Serial jest dostępny na HBO Max

Fani serii o rodzinie Shelbych, którzy szukają seriali podobnych do „Peaky Blinders”, powinni uważnie przyglądać się tytułom BBC – stacji, która odpowiada za odcinkową historię gangsterów z Birmingham. Brytyjska telewizja zajęła się tym razem historią tajemniczego mordercy, który siał postrach w Londynie. Brutalny morderca, znany jako Kuba Rozpruwacz w XIX wieku grasował po ulicach dzielnicy Whitechapel. Schwytania przestępcy podejmuje się trzech stróżów prawa: inspektor Edmund Reid (Matthew Macfayden), sierżant Bennet Drake (Jerome Flynn) oraz kapitan Homer Jackson (Adam Rothenberg). „Ripper Street” to jednak nie tylko typowy kryminał, tak jak i „Peaky Blinders” nie jest zwyczajnym serialem o gangsterach. Ta seria BBC to również pełen mrocznych zagadek, złożony dramat. Więcej historii o śledztwach możecie znaleźć w naszym zestawieniu seriali o policji.

Nowy Jork to odpowiedni kierunek, jeśli szukamy seriali podobnych do „Peaky Blinders”. W końcu to tam rozkwitała mafia, a przestępczość – ta zorganizowana i nie – szalała na ulicach miasta. Psychiatra doktor Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), ilustrator John Moore (Lukę Evans) oraz ambitna policyjna sekretarka Sara Howard (Dakota Fanning) łączą siły, by rozwiązać śledztwo dotyczące seryjnego mordercy. Przestępca poluje na chłopców, którzy oferują usługi seksualne. Świetnym elementem „Alienisty” jest mroczny, nowojorski klimat z XIX wieku.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Do seriali podobnych do „Peaky Blinders” pod względem niezwykłego stylu możemy zaliczyć również „Dom grozy”. Ta seria zdecydowanie wyróżnia się na tle innych opowieści odcinkowych osadzonych w XIX wieku. W tej niezwykłej produkcji spotykają się najsłynniejsi bohaterowie mrocznej literatury: Dorian Gray, doktor Frankenstein oraz jego potwór, Drakula, a także doktor Jekyll i pan Hyde. W centrum akcji pojawia się Vanessa Ives grana przez Evę Green. Powolnie budowana atmosfera, piękna muzyka Abla Korzeniowskiego („Romeo i Julia”, „Zwierzęta nocy”), starannie dobrane stroje z epoki wiktoriańskiej – to wszystko składa się na prawdziwą ucztę, która powinna nasycić każdego widza. Oprócz Evy Green w serii zobaczymy takie gwiazdy jak Timothy Dalton („W obliczu śmierci”, „Licencja na zabijanie”), Rory Kinnear („Czarne lustro”, „Skyfall”), Helen McCrory („Peaky Blinders”, „Bez lęku”), Billie Piper („Sekretny dziennik call girl”, „Doktor Who”).

Serial jest dostępny na HBO Max

Zapełniając pustkę po historii o gangu z Birmingham i szukając seriali podobnych do „Peaky Blinders”, warto zwrócić uwagę na tę oryginalną serię, która ciekawie łączy elementy fantasy, baśń oraz motywy steampunkowe. „Carnival Row” klimatem oraz strojami przypomina czasy wiktoriańskie, choć zdjęcia powstawały w Pradze, na terenie Niemiec i stanu Illinois.

Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) oraz Rycroft Philostrate, zwany Philo (Olrando Bloom) to dość nietypowa para kochanków. Ona jest wróżką, on pracuje jako detektyw w ludzkiej Republice Burge. Po latach para spotyka się w metropolii, w której stosunki między ludźmi a fantastycznymi istotami są coraz bardziej napięte. Krwawy konflikt już wisi w powietrzu. Jakby tego było mało, po ulicach grasuje niebezpieczny morderca, który zabija nieludzi. Kim jest zabójca – człowiekiem czy potworem? Jakie znaczenie będzie to miało dla losów miasta?

Serial jest dostępny na Amazon Prime

W poszukiwaniu seriali podobnych do „Peaky Blinders” tym razem przenosimy się do Kanady końca XVIII wieku. W okolicach Zatoki Hudsona rozkwita światowe centrum handlu futrami, które przynosi olbrzymie dochody. Nic dziwnego, że wiele mocarstw chce położyć rękę na fortunie i nie zamierza ograniczyć się jedynie do czystych zagrań. W środku konfliktu znajduje się Declan Harp (Jason Momoa) – pół-Irlandczyk, a także rdzenny Kanadyjczyk. Mężczyzna, mówiąc delikatnie, nie przepada za brytyjską Kompanią Zatoki Hudsona. Konfrontacje z jej przedstawicielami często kończą się rozlewem krwi. „Frontier” pokazuje nam historię Kanady z kilku perspektyw, łącząc motywy politycznych intryg z brutalnymi walkami.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Peaky Blinders”, w których dostajemy szorstkich i twardych mężczyzn z trudną przeszłością, „Na wodach północy” to dobry wybór. Większa część akcji rozgrywa się w połowie XIX wieku. Patrick Sumer (Jack O’Connell) jest lekarzem, który zrobi wszystko, by rozpocząć nowy rozdział i zerwać z poprzednim życiem. Doktor postanawia zaciągnąć się na statek wielorybniczy, który płynie z ekspedycją do Arktyki. Nie trzeba być specjalistą, by domyślać się, że takie wyprawy były wyjątkowo trudne i niebezpieczne. Zagrożenie czyhało nie tylko ze strony niesprzyjających warunków atmosferycznych, ale także podejrzanych członków załogi. Na statku pojawia się także zły i brutalny harpunnik, niejaki Henry Drax (Colin Farrell). Realizacja tej serii to prawdziwa perełka, a sceny polowań na zwierzęta robią mocne wrażenie.

Serial jest dostępny na HBO Max

Kończąc nasze zestawienie seriali podobnych do „Peaky Blinders”, pozostaniemy na morzu. „Terror” to realistyczna i surowa opowieść o XIX-wiecznej morskiej wyprawie przez Arktykę. Twórcy inspirowali się powieścią autorstwa Dana Simmonsa. Choć seria została zrealizowana z prawdziwym rozmachem, to nie sceny walki z żywiołem robią tu największe wrażenie. Serial jest przede wszystkim niezwykle angażującym dramatem, który pokazuje, jak ludzie się zmieniają pod wpływem skrajnych warunków. Lód pokrywa części statku, ubrania, a gdy liczy się przetrwanie – nawet serca bohaterów. W „Terrorze” dodatkowym smaczkiem jest nadprzyrodzony wątek, który dodaje historii tajemniczości. Warto sięgnąć po tę produkcję nie tylko dla dopracowanego scenariusza, ale także wybitnego aktorstwa, serwowanego przez Jareda Harrisa („Czarnobyl”), „Ciarána Hindsa („Rzym”, „Gra o tron”, „Belfast”), Adama Nagaitisa („Czarnobyl”) czy też Tobiasa Menziesa („Outlander”, „The Crown”) oraz Paula Ready’ego („Utopia”). Inne surowe i mocne produkcje możecie znaleźć na naszej liście seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Jeśli interesują was seriale podobne do "Peaky Blinders", poniżej prezentujemy więcej tytułów o gangsterskich porachunkach, kryminalnych śledztwach i problemach mafii.