Dzisiaj wiele osób po usłyszeniu przebojów Nicka Cave'a czy zespołu The White Stripes od razu ma przed oczami sceny z „Peaky Blinders”. Twórcy postanowili wykorzystać współczesną muzykę w serialu opowiadającym historię po I wojnie światowej. Choć nie wybrali artystów z pierwszych miejsc list przebojów, to na ścieżce dźwiękowej znalazły się utwory bardzo charakterystycznych wykonawców. Dzięki takim numerom jak "Red Right Hand" Nicka Cave'a & The Bad Seeds, "Unmade" Thoma Yorke'a, "Kill Them With Kindness" IDLES, "This Is Love" PJ Harvey czy "In This Heart" Sinead O'Connor brytyjska seria stała się jeszcze bardziej stylowa.

Co ciekawe, Cillian Murphy początkowo nie był za taką warstwą muzyczną "Peaky Blinders". Uważał, że pokazanie czasów międzywojennych w połączeniu ze współczesną muzyką przyniesie fatalny efekt. Dzisiaj możemy chyba stwierdzić, że mocno się pomylił.

Cillian Murphy nie chciał współczesnych piosenek w "Peaky Blinders"

Brytyjski serial "Peaky Blinders", który z czasem wylądował na Netfliksie i okazał się hitem, przyniósł wielką rozpoznawalność Cillianowi Murphy'emu. Irlandzki aktor wcielił się w postać Toma Shelby'ego - szefa gangu z Birmingham. Po obejrzeniu serii każdy widz chciał mówić jak on, strzyc się jak on, ubierać się w tym samym stylu i zachowywać zimną krew w każdej sytuacji. Doceniono także piosenki, jakie pojawiły się w "Peaky Blinders".

Cillian Murphy wystąpił jako gość w programie muzycznym BBC "Radio 6" Steve'a Lamacqa. Podczas audycji przyznał, że początkowo uznał wykorzystanie współczesnej ścieżki dźwiękowej w "Peaky Blinders" za „okropny pomysł”.

„Muszę być szczery, kiedy ktoś mi najpierw powiedział, że będzie to muzyka współczesna w kontekście historii z epoki, pomyślałem, że to okropny pomysł”, powiedział odtwórca roli Toma Shelby'ego.

„Nie sądziłem, że to zadziała, ale potem coś się wydarzyło i po prostu zadziałało i zawsze – znasz ludzi, którzy stworzyli ten program – zawsze rozmawialiśmy o tym, czy utwór jest „Peaky”, czy „nie Peaky”, wyjaśnił.

Na całej liście piosenek "Peaky Blinders" znalazły się utwory współczesnych zespołów i muzyków, w tym IDLES, Arctic Monkeys i Laury Marling, a także Radiohead i PJ Harvey. Według Murphy’ego osoby zaangażowane w program mogą od razu stwierdzić, czy dana piosenka zadziała.

„Po prostu wydawało się, że wiesz, czy tak jest, i naprawdę trudno jest zdefiniować, co to jest, ale myślę, że jest to wyjęta spod prawa cecha muzyki… Zawsze tacy byli artyści, którzy pracowali nad ścieżką dźwiękową i typem artystów”, dodał.

"Peaky Blinders" doczekał się sześciu sezonów. Widzowie mogą znaleźć na ścieżce dźwiękowej mnóstwo gatunków - afrobeatu po elektronikę, jazz, spoken word i poezję. W soundtracku zakochają się fani kultowi artystów takich jak Patti Smith, Iggy Pop, Joy Division i David Bowie.

Jeśli uwielbiacie ścieżki dźwiękowe ze znanych seriali, polecamy wam nasze zestawienie piosenek z "The Boys".

piosenki "Peaky Blinders"

