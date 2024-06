To już pewne – „Shrek 5” pojawi się w 2025 roku. Wreszcie doniesienia o kontynuacji uwielbianej animacji potwierdził sam Eddy Murphy, który podkłada głos dla Osła. Jego bohater w przyszłości doczeka się własnej historii.

Eddy Murphy wiadomość tę potwierdził podczas tournee prasowego promującego nadchodzącą kontynuację również kultowej komedii „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”. Co ciekawe, wytwórnia DreamWorks Animation, która odpowiada za historię o zielonym ogrze, nie ogłosiła jeszcze informacji na temat pracy nad animacją. Ze słów aktora wynika natomiast, że to nie tylko plany - „Shrek 5” powstaje już od kilku miesięcy!

Jak podaje „Deadline”, Murphy wyjaśnił: „Zaczęliśmy kręcić (przyp. red. - „Shrek 5”) kilka miesięcy temu. Zrobiłem to, nagrałem pierwszy akt i będziemy to robić w tym roku, skończymy”.

„»Shrek« wychodzi, a Osioł będzie miał swój własny film. Więc zrobimy »Shreka« i »Osła«”, dodał.

Przekazał również: „Myślę, że ukaże się w 2025 roku”.

Eddy Murphy zdradził szczegóły na temat „Shreka 5”

Potwierdzenie następuje po podobnych komentarzach Eddy'ego Murphy'ego, który potwierdził, że byłby skłonny wrócić do serii.

W zeszłym roku Murphy powiedział „Etalk”: „Byłbym całkowicie otwarty, gdyby kiedykolwiek przyjechali z kolejnym »Shrekiem«. Zrobiłbym to w dwie sekundy. Kocham Osła”.

Dodał: „Nakręciłbym film o Osiołku. Zrobiłbym kolejnego Shreka od razu”.

Jak fani zapewne wiedzą, na „Shreka 5” czekano już od dawna. Ostatni film z tej serii („Shrek Forever”) miał premierę ponad dziesięć lat temu, w 2010 roku i zebrał entuzjastyczne recenzje, stając się wówczas piątym najbardziej dochodowym filmem roku.

Z Mikem Myersem w roli Shreka i Cameron Diaz w roli księżniczki Fiony, S„Shrek Forever” śledził pokręcony losy naszego zielonego, lekko niewychowanego potwora, który został oszukany i trafił do alternatywnej rzeczywistości – tej bez ukochanych żony i dzieci”.

Mimo przerwy w kręceniu filmów o samym Shreku, w ostatnich latach DreamWorks stale wzbogacało uniwersum Shreka, ostatnio filmem „Kot w butach: Ostatnie życzenie”, w którym wystąpili Antonio Banderas, Salma Hayek i Florence Pugh.

„Ostatnie życzenie” zostało przyjęte pozytywnie, zarówno krytycznie, jak i kasowo, a nawet było nominowane do nagrody dla najlepszego filmu animowanego na 95. ceremonii rozdania Oscarów oraz otrzymało nominacje do Złotych Globów i nagród BAFTA.

Czas pokaże, co przyniesie fabuła „Shreka 5” oraz spin-offu z Osłem w roli głównej, choć z pewnością będą one równie zabawne, chwytające za serce i wielowarstwowe, jak ich poprzednie odsłony.

