Marcin Korcz w "O mnie się nie martw" gra Pawła Radeckiego. Jak sam aktor określa swoją postać?

To co inni uważają za zwyczajne i normalne w życiu - mocno dziwi Pawła - mówi aktor.

Teraz mecenas Radecki uwikłał się w miłosny trójkąt. Kandydatki do jego serca to Asia i Sylwia... A Paweł jest tylko jeden. Jak potoczą się jego losy w kancelarii w "O mnie się nie martw"? Marcin Korcz zdradza, jak Paweł odnajduje się w sytuacji, gdy adorują go dwie kobiety!

