Ania i Marcin z 11. edycji "Rolnik szuka żony" podbili serca widzów, więc nic dziwnego, że fani z ochotą śledzą dalsze losy tej pary za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz po dłuższej przerwie obserwatorzy Ani i Marcina w końcu mogą zobaczyć ich nowe wspólne zdjęcia, na które tak długo czekali. Para wybrała się do Warszawy w poszukiwaniu świątecznych prezentów, a także pokazała, jak wyglądają u nich ostatnie przygotowania do Bożego Narodzenia. Cudownie patrzy się na szczęście tej pary.

"Rolnik szuka żony": Ania i Marcin podzielili się swoim szczęściem

Marcin Kobieracki postanowił wziąć udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony" z nadzieją, że dzięki programowi znajdzie wybrankę swojego życia. Jak się okazało, ta decyzja była strzałem w dziesiątkę, bo 37-letni rolnik spotkał w miłosnym show telewizyjnej Jedynki piękną Anię, która szybko podbiła jego serce. Już w trakcie programu padły pierwsze wyznania miłości i odważne plany na przyszłość. Marcin nie ukrywał, że nie zamierza zbyt długo zwlekać z decyzją o zaręczynach, a także wyraził nadzieję, że w przeciągu roku Ania będzie już jego żoną. Trzymamy za to mocno kciuki!

Dziś fani pary mogą śledzić ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zarówno Ania, jak i Marcin posiadają swoje profile na Instagramie, gdzie chętnie dzielą się swoim życiem z obserwatorami. Ostatnio jednak fanów zaniepokoił fakt, że Ania i Marcin z "Rolnika" dawno nie pokazywali się razem. Wówczas partnerka 37-letniego rolnika szybko wyjaśniła, że w ich relacji w dalszym ciągu wszystko wspaniale się układa, a wspólne zdjęcie wykonają sobie podczas świąt Bożego Narodzenia. Jak się jednak okazało, zakochani postanowili zrobić swoim fanom niespodziankę i jeszcze przed świętami podzielili się nowymi, wspólnymi kadrami. Ania i Marcin pokazali uroczą fotkę z wizyty w Warszawie i ogłosili:

Szukamy prezentów :) - przekazała szczęśliwa para

Pod nowym zdjęciem Ani i Marcina z "Rolnika" szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i świątecznych życzeń od fanów.

Nasza ukochana, piękna i przesympatyczna Para! Zdrowych i wesołych świąt Kochani!

Szczęścia i miłości życzę, wesołych świąt

Jesteście wspaniali. Bardzo Wam kibicuje od samego początku. Życzę Wam Dużo zdrowia oraz doceniania każdej małej rzeczy. Wesołych Świąt

Jakie duże uśmiechy. Widać, że wyluzowani i szczęśliwi

Życzę Wam zdrowych, spokojnych Świąt i radości z bycia razem - piszą zachwyceni fani

To jednak nie był koniec, bo na Instagramie Ani pojawiło się też krótkie nagranie, na którym w roli głównej widzimy uśmiechniętego od ucha do ucha Marcina. Młody rolnik zabrał się za lepienie pierogów i widać, że to zajęcie sprawiło mu mnóstwo radości. Jak widać, ostatnie przygotowania do świąt u Ani i Marcina trwają, a my cieszymy się, że w dalszym ciągu w ich relacji wszystko wspaniale się układa!

Przypominamy, że Anię i Marcina będziecie mogli zobaczyć też w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", którego emisja odbędzie się 25 grudnia. Będziecie oglądacć?