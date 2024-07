Marcin Korcz i i Wiktoria Omyła odpadli w półfinale "Tańca z Gwiazdami" (Zobacz, co się działo w PÓŁFINALE!). Tym samym do finału przeszła Iwona Cichosz oraz Natalia Szroeder. Marcin Korcz, gwiazda "Przyjaciółek", od razu po ogłoszeniu wyników był nieco przygnębiony, ale kiedy zapytaliśmy się go o wpadkę na parkiecie, oczy mu się zaświeciły!

O jaką wpadkę chodzi? I jak udało mu się z niej wybrnąć? Odpowiedź w materiale wideo!

Marcin Korcz odpadł. Opowiedział nam o największej wpadce. Tym samym do finału przeszła Iwona Cichosz...

...i Natalia Szroeder.