Adam Zdrójkowski dołączył do obsady serialu Pierwsza Miłość. Kogo zagra gwiazdor Rodzinki.pl w serialu? Filipa, młodzieńca skrycie zakochanego w Beacie. Filip to poważny chłopak, ma prawie 18 lat i jest aktywistą, który realizuje swoje ideały w młodzieżówce partii Porządnych Ludzi. Uważa, że miłość to najwyższe uczucie, wymagające poświęceń. Jest wrażliwym romantykiem, wizję miłości czerpie z komedii romantycznych i książek. Nie zraża się niepowodzeniami, dlatego zauroczony Beatą (Katarzyna Ankudowicz) wytrwale walczy o jej uwagę!

Jednym słowem: w serialu Pierwsza Miłość będzie się sporo działo! Kiedy zobaczymy Adama w serialu? W 2236. odcinku, 16 lutego 2016 roku! Będziecie oglądać?

