Serial "Rodzinka.pl" był nadawany na antenie TVP od 2011 roku. Momentalnie zdobył sympatię odbiorców, co pozwoliło stacji realizować kolejne sezony. Niespodziewanie jednak w 2020 roku poinformowano o zdjęciu produkcji z ekranów. Jak się później okazało, sami aktorzy nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Na szczęście w ubiegłym roku ujawniono plany o reaktywacji hitu. Kiedy w końcu szalona rodzinka Boskich powróci?

Co dalej z reaktywacją "Rodzinki.pl"?

W 2024 roku, cztery lata od zdjęcia "Rodzinki.pl" z anteny, dowiedzieliśmy się, że dojdzie do jej wznowienia. Produkcja ruszyła z kopyta i szybko skontaktowała się z czołowymi gwiazdami, które wyraziły chęć powrotu na plan. Po pewnym czasie temat jednak ucichł, a fani zaczęli zastanawiać się, czy aby nie porzucono pomysłu o nowych odcinkach. Teraz głos zabrała w rozmowie z Jastrząb Post Emilia Dankwa, która przez lata była jedną z najbardziej lubianych postaci w "Rodzince.pl".

Wcielała się w Zosię, najlepszą przyjaciółkę Kacperka Boskiego. W nowym wywiadzie aktorka przyznała, że nie może się doczekać powrotu na plan. Do niedawna mówiono, że wznowienie prac wydłużyło się w czasie i konieczne było przełożenie ich ze stycznia na luty. Do tej pory jednak nie dotarły do mediów żadne informacje, jakoby rzeczywiście tak się stało. Ze słów aktorki wynika, że fani nie muszą martwić się o powrót serialu – prace nad nowymi odcinkami są coraz bliżej realizacji.

Z każdą naszą rozmową do powrotu ''Rodzinki.pl'' jest coraz bliżej. Ostatnio nawet kontaktowała się ze mną produkcja, więc tym bardziej wiem, że faktycznie już bliżej, niż dalej. Dokładnie daty jeszcze nie znam, ale myślę, że będzie to naprawdę niedługo

Jak potoczą się losy bohaterów w nowych odcinkach "Rodzinki.pl"?

Serial "Rodzinka.pl" cieszył się ogromną popularnością przez 16 sezonów, a zakończenie emisji w 2020 roku wywołało rozczarowanie wśród widzów. Teraz fani zadają sobie kluczowe pytanie - jak potoczą się losy rodzinki Boskich i ich przyjaciół. W chwili zakończenia serialu Kacper Boski, przyjaciel Zosi, był jeszcze nastolatkiem. Nowe odcinki mogłyby skupić się na jego dorosłym życiu oraz relacjach z bliskimi.

Niedawno portal Pudelek ujawnił, że kolejne odcinki mają się skupiać głównie na Tomku Boskim, czyli najstarszym synu Natalii i Ludwika, w którego wciela się Maciej Musiał.

Wkrótce aktorzy otrzymają scenariusze pierwszych odcinków, ale krążą plotki, że w drugim sezonie fabuła skupi się wokół postaci Tomka Boskiego, granego przez Macieja Musiała

Ile aktorzy zarobią za nowe odcinki "Rodzinki.pl"?

Pudelkowi udało się ostatnio ustalić, że najwięcej na nowych odcinkach "Rodzinki" ma zarobić Julia Wieniawa - mowa o kwocie od 250 do 300 tysięcy złotych za jeden sezon. Z kolei Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał czy Tomasz Karolak mogą liczyć na zarobek rzędy 200 tysięcy. Adam Zdrójkowski ma z kolei zarobić około 150 tysięcy złotych.

