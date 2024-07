5 z 8

W kolejnym odcinku „Na dobre i na złe” (numer 673) do szpitala trafi Maciej (Konrad Eleryk)– młody himalaista, który został sparaliżowany przez guz uciskający pień mózgu. Ostatnią szansą dla chorego będzie operacja, którą zgodzi się wykonać Bart (Piotr Głowacki) – jako jedyny w kraju. Po badaniach profesor uzna jednak, że zabieg jest zbyt ryzykowny.

- Zasadą na neurochirurgii jest, że operujemy pacjenta, gdy jest szansa, że po operacji będzie w lepszym stanie niż przed... Istnieje zbyt duże ryzyko, że nie przeżyłby pan operacji.

Maciej nie podda się i zacznie błagać chirurga, by mu pomógł. Nawet, jeśli zapłaci za to najwyższą cenę.

- Wolę umrzeć podczas operacji z nadzieją na życie... niż umierać przez tych kilka miesięcy bez żadnej nadziei!

Bart jednak zdania nie zmieni… Aż do chwili, gdy w obronie jego pacjenta stanie Julka (Aleksandra Hamkało).

- Dałeś mu nadzieję, a potem zabrałeś! Kto tak robi?... Ma dziecko!

- To jest argument medyczny? - chirurg pośle ukochanej chłodne spojrzenie. - Nie wiem, co tam jest w tej głowie, rozumiesz?... Fotyga specjalnie mi podesłał tego pacjenta! Po co mu odium klęski...

A doktor Burska od razu domyśli się, gdzie jej partner ma „słaby punkt”...

- Nie chcesz go operować, bo boisz się zaryzykować? Przestaniesz być „nieomylnym Bartem”? Nie wierzę... Boisz się!

- Boję się przy każdej operacji! Gdybym się nie bał... to mnie należałoby się bać! Nie ma takich chirurgów, którym się zawsze wszystko udaje…

- Ilu uratowałeś takich, którym nikt już nie dawał szansy? Ten pacjent chce, żebyś zaryzykował!

Czy Bart uratuje kolejne życie? A jeśli nie… jaką cenę zapłaci za swoją pierwszą porażkę?