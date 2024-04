Po głosowaniu uczestników Adrian musiał opuścić Wyspę Miłości razem z Oliwią. To właśnie oni ich zdaniem mieli najmniejsze szanse na miłość. Po powrocie do Polski na Instagramie uczestnika pojawiły się zdjęcia z pewną uczestniczką show - wygląda na to, że oboje dobrze czują się w swoim towarzystwie. Czy jest między nimi coś więcej?

Adrian z "Love Island" nie czeka już na Wiki. Dał szansę innej uczestniczce?

Tuż przed Casa Amor z "Love Island" pożegnali się Adrian i Oliwia, którzy według islanderów mieli najmniejszą szansę na miłość. Uczestnik show spotkał się ze sporą krytyką po tym, jak nie wyszedł z programu, gdy odpadła jego partnerka Wiki. Po jej powrocie na Wyspę Miłości, uczestnik chciał naprawić ich relacje, ale było już za późno. Wiki wybrała Mateusza, który w Casa Amor nie był jej wierny. Fani "Love Island" są tak zażenowani zachowaniem uczestników, że aż domagają się powrotu Adriana. To jednak jest niemożliwe, ponieważ razem z Oliwką wrócili już do Polski. Jednak wygląda na to, że ich przyjacielska relacja może mieć jakiś potencjał.

Na Instagramie Adriana i Oliwii z "Love Island" pojawiły się ich wspólne zdjęcia z Hiszpanii już po wyjściu z programu. Oboje wyglądają, jakby świetnie się razem bawili, a ich pozy do zdjęć świadczą o tym, że może być między nimi coś więcej niż tylko przyjaźń. Przypominamy, że Adrian chciał otworzyć się na romantyczną relację z Oliwią, zanim do programu wróciła Wiki.

Instagram @olisokolowska

Na Wyspie Miłości sporo się dzieje, a fani gorzko podsumowali decyzje Wiki z "Love Island", twierdząc, że "wpadła z deszczu pod rynnę" tworząc parę z Mateuszem. Okazuje się, że się nie pomylili, ponieważ jej wybranek postanowił budować relację z Angeliką z Casa Amor, a nie z nią.

A wy komu kibicujecie w "Love Island"?

