Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par na polskim YouTubie. Poza dzialalnością internetową prowadzą rodzinne, pełne miłości życie i wychowują 4-letnią córkę. Niedawno media huczały o rzekomej ciąży Andziaks, a teraz kobieta poinformowała, że wraz z Luką muszą się czymś podzielić ze swoimi fanami!

Andziaks i Luka są w internecie już od kilku lat. Ich życie śledzą miliony fanów, którzy kibicują im na polu prywatnym i zawodowym! W ostatnich latach do ich życia dołączyła Charlotte, czyli ich jedyna córka, która daje masę radości. Mimo że życie rodzinne Andziaks i Luki jest godne podziwu i inspiruje wielu fanów, to małżeństwo stara się rozwijać również zawodowo. W ostatnim czasie Andziaks otworzyła kolejny sklep ze świecami, następnie zdecydowała się nagrywać codzienne vlogi, a już teraz poinformowała widzów o nadchodzących planach!

Mamy bardzo dużo pracy od rana zajęliśmy się różnymi sprawami, bo możliwe, że w tym miesiącu, a jak nie w tym to na początku grudnia podzielimy się z Wami dobrą nowiną... Nie chodzi o ciążę, o dziecko, ale o coś nowego!

Mamy bardzo dużo pracy od rana zajęliśmy się różnymi sprawami, bo możliwe, że w tym miesiącu, a jak nie w tym to na początku grudnia podzielimy się z Wami dobrą nowiną... Nie chodzi o ciążę, o dziecko, ale o coś nowego!

Póki co, Andziaks nie zdradziła, o jakie nowości może chodzić, jednak najwierniejsi fani mogą pamiętać, że w ostatnim czasie na filmach dziewczyny wiele razy przewijał się temat herbat! Andziaks niejednokrotnie pytała znajomych o opinie na temat podawanych im napojów, więc istnieje szansa, że to właśnie o ten projekt chodzi! Niektórzy widzowie mogą być zdezorientowani, ponieważ w ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o ciąży Andziaks. Niedawno nawet influencerka pokazała brzuszek przed naszą kamerą, mówiąc wprost:

W ostatnim czasie dużo było domysłów, też z powodu mojego brzucha(...) Nie ma po co robić tych dochodzeń różnych. Powiem Wam naprawdę

W ostatnim czasie dużo było domysłów, też z powodu mojego brzucha(...) Nie ma po co robić tych dochodzeń różnych. Powiem Wam naprawdę

Podczas nagrań życie Andziaks i Luki wygląda na nieskazitelne i idealne. Jednak nie zawsze jest kolorowo i influencerów również dosięgają problemy. W ostatnim czasie jej mama Agnieszka trafiła do szpitala i kobiety przeżyły chwile grozy!

To był stresujący czas. Było to bardzo natychmiastowe, nieplanowane, niespodziewane.Bałyśmy się, że będzie to guz. Różne myśli chodziły nam po głowie.

- mówiła przed naszą kamerą Andziaks.