Lekarz od razu trafi jednak na trudny przypadek: kilkuletniego Kubę (Patryk Świderski), który przez nieuwagę siostry wpadł do studzienki kanalizacyjnej i o mało się nie utopił.

- Wprowadziliśmy go w śpiączkę farmakologiczną, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie mózgu na tlen i pozwolić mu na regenerację. Walczymy z uszkodzeniem chemicznym płuc… Jeśli rozwinie się ARDS, chłopak może tego nie przeżyć.

Małego pacjenta przywiezie do szpitala Kaśka (Magdalena Czerwińska) i to właśnie ona wpadnie na pomysł, jak go uratować.