Trudnych? Trzeba oddzielić wizerunek medialny, a to, jakim człowiekiem ktoś jest naprawdę. Olga Frycz sama nawet o tym mówi, że nieufnie podchodzi do nowych osób, jest introwertyczna i ludzie nie od razu ją lubią. Kiedy daje się bliżej poznać jest inna. To ciepła, otwarta osoba i fajnie współpracującą aktorka. Kiedy jej coś nie pasuje to nie owija w bawełnę, jest szczera i za to ją bardzo cenię. Chociaż nigdy jej tego nie mówiłem. Żałuję, że odchodzi, bo bardzo dobrze nam się razem pracowało. Mam nadzieję że kiedyś wróci, jak teraz Joanna Sydor wraca po 10 latach.