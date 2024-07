1 z 5

Jego nazwisko zna każdy. Rafał Mroczek, aktor znany z „M jak miłość”, 10 lat temu był u szczytu sławy, potem zaczął się wycofywać z show-biznesu. Tylko nam zdradza powody tej decyzji w wywiadzie z okazji 10 lat Party.

Serial „M jak miłość” bez niego? To trudno sobie wyobrazić. Rafał Mroczek (35) w Pawła Zduńskiego wciela się od pierwszego odcinka. Jak ocenia to, co wydarzyło się w jego życiu przez ostatnią dekadę, czy czegoś żałuje i czy planuje kiedyś odejść z „M jak miłość”?

Przeczytaj wywiad z aktorem.

Stałeś się znany, gdy razem z bratem Marcinem wygraliście casting do „M jak miłość”.

– Serial zaczęliśmy kręcić 17 lat temu, ale tak naprawdę zaczęto mnie rozpoznawać kilka lat później, gdy zwyciężyłem w „Tańcu z gwiazdami” i dotarłem do finału “Gwiazdy tańczą na lodzie”,. Te programy sprawił, że widzowie poznali mnie jako człowieka, a nie bohatera serialu. Wtedy dostałem mnóstwo propozycji, ale nie do końca wiedziałem, czy show-biznes to jest mój świat, czy nie.

Teraz już to wiesz ?

– Nadal nie jestem pewny. Ale Skoro Marek Kondrat dopiero po 40 latach kariery stwierdził, że to nie jest jego świat, to co ja mam powiedzieć? Wiem, że nadal chcę grać, mimo że ukończyłem inny kierunek mniej związany z aktorstwem- studia inżynierskie.

Czytaj wywiad z Rafałem Mroczkiem na kolejnych stronach.

Zobacz także: Rodzina Mostowiaków prawie w komplecie! Tak bardzo będzie brakowało dziadka Lucjana...