Fani doskonale znają go z roli w "M jak miłość", ale o jego życiu prywatnym wiedzą raczej niewiele. Rafał Mroczek stara się oddzielać te dwie sfery życiowe od siebie, dlatego raczej nikogo nie powinien dziwić fakt, że o własnym ślubie poinformował, gdy było już po wszystkim! Nowina i tak wywołała spore zamieszanie, bowiem od dawna spekulowano, czy serce aktora w ogóle jest zajęte. Teraz nie ma żadnych wątpliwości, a co wiadomo o jego ukochanej?

Kim jest żona Rafała Mroczka?

W końcu nie ma już żadnych złudzeń, że obaj bracia Mroczek są dumnymi mężami. O ile jednak Marcin Mroczek "tak" powiedział w 2013 roku, tak jego brat... w miniony weekend! Rafał Mroczek do samego końca trzymał to w tajemnicy, a co bardziej ciekawe, wcale nie było jasne, że w ogóle jest on zakochany. Aktor chroni swoją prywatność i przedtem nie chwalił się ukochaną. Gdy więc stanął na ślubnym kobiercu, dumnie zaczął dzielić się fotkami z żoną! Z kim tak właściwie Rafał Mroczek wziął ślub?

Instagram @ bakkrzysztof

Wygranką jego serca jest piękna, młodsza o 13 lat, Magdalena Czech, która wcale nie jest taka obca w mediach, choć do tej pory na próżno było wypatrywać jej w show-biznesie. Przed kamerami mogliśmy jednak zobaczyć ją już w 2018 roku, gdy dotarła do finału konkursu Miss Polonia! Ostatecznie jednak nie poszła drogą miss i modelingu. Czym zatem się zajmuje?

Magdalena Mroczek Instagram@cze_madzia

28-latka ukończyła farmację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a obecnie pracuje jako... katolicka reporterka! Już przyglądając się opisowi jej instagramowego profilu możemy przekonać się, że jest osobą głęboko wierzącą.

Bóg jest pierwszy - czytamy.

Oprócz tego Magdalena chętnie zamieszcza tam kadry z podróży czy zdjęcie wykonane podczas spotkania z papieżem Franciszkiem! Również jednak i ona do tej pory nie dawała po sobie poznać, że spotyka się z gwiazdorem "M jak miłość". Po ślubie nie zamierzała mimo to zwlekać i oprócz wspólnych zdjęć zmieniła też swoje nazwisko na profilu. Od teraz figuruje jako Magdalena Mroczek.

Rafał Mroczek z żoną Instagram@tomaszpiokawiorski

Poza tym niewiele wiadomo o ukochanej Rafała. Niewykluczone jednak, że od teraz chętniej będzie pokazywać się u boku męża i zwracać się do swoich odbiorców, których w ciągu zaledwie doby znacząco przybyło. Przed ślubem jej profil śledziło przeszło 6 tysięcy użytkowników, teraz jest ich natomiast już prawie 8 tysięcy!

Magdalena Mroczek Instagram@cze_madzia